Vom Musical zur Telenovela: Dionne Wudu steigt bei "Sturm der Liebe" ein. Als Hausdame Nicole Alves wird sie ab Ende Juni zu sehen sein.

Dionne Wudu ist neu am "Fürstenhof". Wie die ARD am 11. Mai mitteilte, wird die Musical-Darstellerin ab Folge 4062 (voraussichtlicher Sendetermin: 28. Juni 2023) in der Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Sie übernimmt die Rolle Hausdame Nicole Alves, die als "loyal, warmherzig, hilfsbereit" beschrieben wird.

Das ist die Rolle Nicole Alves

Nicole Alves ist die ehemalige Haushälterin der Schwarzbachs und kennt Eleni und Noah von klein auf. Alexandra und sie hatten länger keinen Kontakt - doch als am "Fürstenhof" eine Stelle als Hausdame frei wird, zögert Alexandra nicht lange.

Um sich das Angebot anzuhören, kommt Nicole an den "Fürstenhof". Als Robert davon Wind bekommt, dass die beiden Frauen alte Bekannte sind, ist er wenig begeistert. Doch schon bald merkt er, dass Nicole alles andere als Alexandras Marionette ist und für sich und ihre Träume einsteht. "Da bleibt er allerdings nicht der Einzige...", kündigt die ARD weiter an.

Dionne Wudu spielte in vielen großen Musicalproduktionen

Dionne Wudu studierte an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Anschließend mauserte sie sich zum Musical-Star. Sie spielte in zahlreichen großen Musical-Produktionen wie "Sister Act", "Ragtime" und "Buddy Holly". Erst kürzlich stand sie für "Chicago" in der Rolle der Mama Morton am Staatstheater Bonn auf der Bühne.

Über ihre neue Rolle sagt sie: "Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung beim 'Sturm'; nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit fantastischen Kollegen vor und hinter der Kamera." Über ihre Rolle verrät sie außerdem: "Nicole Alves ist sehr aufrichtig, hilfsbereit und emphatisch. Aufgrund ihrer Art fällt es ihr allerdings oft sehr schwer, auch mal 'Nein' zu sagen. Am Fürstenhof kommen vor allem auch deshalb viele Herausforderungen auf sie zu."

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.