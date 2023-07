Lukas Leibe freut sich über seine neue Rolle in der Telenovela "Sturm der Liebe".

Neues Gesicht für den Fürstenhof: Schauspieler Lukas Leibe ist der nächste Neuzugang für die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".

Wieder ein neues Gesicht für die erfolgreiche ARD-Telenovela "Sturm der Liebe": Lukas Leibe (32) steigt als Theo Licht in die Serie ein. Der 32-Jährige war neben zahlreichen Theaterauftritten unter anderem schon in den ARD-Programmen "Die Drei von der Müllabfuhr" und "In aller Freundschaft" zu sehen.

"Theo ist ein charmanter, schlitzohriger und sprunghafter Charakter, der eine bemerkenswerte Entwicklung durchmacht", beschreibt Leibe selbst seine Figur. "Er ist ein Kämpfer, der in seinem Leben schon vielen Schwierigkeiten begegnet ist, aber sich trotzdem seine Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Empathie bewahrt hat."

Einstand am 16. August

Laut Presseinformationen war Lichts Kindheit vom Verlust seiner Mutter geprägt, die die Familie verlassen hat. Durch sein rebellisches Verhalten fällt er regelmäßig in der Schule auf und gerät demnach immer wieder in Schwierigkeiten. Nach einigen beruflichen Fehlschlägen und enttäuschten Erwartungen entscheidet Theo sich schließlich, sein Glück in Bichlheim zu suchen.

"Die Rolle bereitet mir viel Freude. Als Schauspieler reizt es mich besonders, die vielen Schichten ihrer Persönlichkeit zu erforschen", erklärt Leibe weiter. Der 32-Jährige wird ab Folge 4.082 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. August) in der Serie zu sehen sein.

Noch mehr frischer Wind für den Fürstenhof

Bereits Ende Juli wird Schauspielerin Yeliz Simsek (33) als Lale Ceylan ihren "Sturm der Liebe"-Einstand geben, wie Anfang Juni bekannt wurde. Sie wird die Cousine der Serienfigur Shirin Ceylan spielen, die in den Staffeln 17 bis 19 von Merve Çakir (29) verkörpert wurde und unlängst ihr Hochzeitsglück fand.

"Ich liebe die Rolle der Lale und bin sehr glücklich, dass ich sie spielen darf", so Simsek über ihre Figur. "Lale ist flippig und bringt als Fitnesstrainerin frischen Wind an den 'Fürstenhof'". Simsek ist ab Folge 4.068 Teil der "Sturm der Liebe"-Familie. Planmäßig soll die Episode am 27. Juli 2023 ausgestrahlt werden.

Die gebürtige Kölnerin wirkte schon in diversen Film- und Serienproduktionen mit. Ihr Kinodebüt feierte sie vor knapp zehn Jahren in der Komödie "Macho Man" mit Christian Ulmen (47) und Aylin Tezel (39). Auch in den beiden "Tatort"-Ausgaben "Sturm" (2016) und "Niemals ohne mich" (2019) wirkte sie schon mit, ebenso wie im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im Jahr 2022.