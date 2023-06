Vanessa Mai kommt an den Fürstenhof. Bereits in wenigen Tagen tritt der Schlagerstar bei "Sturm der Liebe" auf - und spielt sich selbst.

"Sturm der Liebe"-Fans können sich auf einen ganz besonderen Besuch freuen. Schlagerstar Vanessa Mai (31) wird bald im Hotel Fürstenhof zu Gast sein. Die Erfolgssängerin stattet Bichlheim in Folge 4.055 der langlebigen Telenovela einen Besuch ab. Die Episode soll voraussichtlich am 19. Juni ausgestrahlt werden, wie das Erste am Dienstag bekannt gegeben hat.

Vanessa Mai erholt sich im Fürstenhof

Mai spielt in "Sturm der Liebe" sich selbst. Im Hotel Fürstenhof will sie sich eine Auszeit gönnen. Die Sängerin, die in diesem Jahr mit ihrem Wolkenfrei-Comeback bereits die deutschen Charts stürmte, outet sich als Fan von "Sturm der Liebe". "Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von 'Sturm der Liebe' verbringen zu dürfen", so Mai. Während der Dreharbeiten sei sie "total überwältigt" gewesen, und habe ihren "Besuch in Bichlheim sehr genossen".