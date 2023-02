Brian Cox (l.) und Jeremy Strong in "Succession".

Die bevorstehende vierte Staffel von "Succession" wird laut Serienschöpfer Jesse Armstrong auch die letzte der HBO-Serie bleiben.

Die HBO-Erfolgsserie "Succession" endet mit der bevorstehenden vierten Staffel. Das hat Serienschöpfer Jesse Armstrong (52) im Gespräch mit dem "New Yorker" bestätigt. Der US-Premiumkabelkanal HBO "hätte wahrscheinlich noch mehr Staffeln produziert", verriet der Showrunner, doch der Wunsch nach einem starken, überzeugenden Ende der von ihm geschaffenen Serie habe ihn zu diesem Schritt bewogen.

"Succession": 13-fach Emmy-prämiertes Serien-Meisterwerk

Die satirische Dramaserie "Succession" handelt von der Familie Roy, den Eigentümern des Medienkonzerns Waystar RoyCo, der vom strengen Familienpartriarchen Logan Roy (Brian Cox, 76) geführt wird. Jeremy Strong (44) Kieran Culkin (40) und Sarah Snook (35) verkörpern Roys erwachsene Kinder Kendall, Roman und Siobhan, die um Macht im Familienkonzern ringen. Die 2018 gestartete HBO-Serie kommt bei Publikum und Kritik exzellent an, und ist bereits mit 13 Emmys ausgezeichnet worden, darunter im Jahr 2020 und 2022 als "Beste Drama-Serie". Die vierte und letzte "Succession"-Staffel startet am 26. März in den USA bei HBO. Der Sender hat das Ende der Serie ebenfalls bestätigt.