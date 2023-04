Die "Tagesthemen" warten am Freitag mit einer besonderen Sendung auf. Ingo Zamperoni sendet live vom Gelände des Atomkraftwerks Isar 2.

Die "Tagesthemen" verlassen an diesem Freitag (14. April) das gewohnte Studio in Hamburg. Die Sendung mit Moderator Ingo Zamperoni (48) wird stattdessen live vom Gelände des Atomkraftwerks Isar 2 bei Landshut ausgestrahlt. Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. Der Hintergrund: Am 15. April werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz genommen.

Senden aus dem Inneren des Kraftwerks

"In dieser besonderen Ausgabe der 'Tagesthemen' teilen Moderator Ingo Zamperoni und Reporter Philip Kuntschner (BR) in einer Reportage ihre exklusiven Bilder und Eindrücke aus dem Inneren des Kraftwerks", heißt es in der Pressemitteilung. Dabei sprechen sie auch mit Gegnern und Befürwortern der Atomenergie. Interviews mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (56, CSU), der Grünen-Chefin Ricarda Lang (29) sowie Carsten Müller, dem Leiter des Atomkraftwerks Isar 2, sind ebenfalls geplant. Zudem soll auch die Zukunft der Energieversorgung beleuchtet werden.

"Mit den 'Tagesthemen' vor Ort zu sein, ist für uns immer etwas Besonderes", so Moderator Zamperoni. "Wir konnten bei Isar 2 noch einmal einen exklusiven Einblick in den laufenden Betrieb dieser so hochkomplexen Technologie erhalten. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung." Aber es wird nicht die letzte "Tagesthemen"-Sondersendung sein, wie der zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst (39), andeutet: "Nach unserer Sendung live aus Kiew im vergangenen Jahr und der Sendung zur Abschaltung der AKW sind in diesem Jahr noch weitere 'Tagesthemen'-Ausgaben von vor Ort geplant."

Die Sendung wird 45 Minuten dauern und beginnt wie gewohnt um 22:15 Uhr. Danach ist die Ausgabe auch in der ARD-Mediathek zu finden.