Im Juli steht Jan Köppen wieder bei "Take Me Out XXL" vor der Kamera.

"Take Me Out XXL"

"Take Me Out XXL" Drei neue Sommer-Specials mit Jan Köppen

Im Sommer verkuppelt Jan Köppen wieder bei RTL. Der Sender hat drei Specials für "Take Me Out XXL" geplant.

Im Sommer wird bei RTL einmal mehr in Extralänge gedatet: "Take Me Out XXL" kehrt mit drei neuen Specials und einem sommerlich dekorierten Studio zurück. Produziert werden die neuen XXL-Folgen mit Moderator Jan Köppen (39) ab dem 16. Juli, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Die erste Ausstrahlung ist demnach für den 10. August zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL (oder RTL+) geplant.

So geht es mit "Take Me Out" weiter

Im Anschluss produziert RTL bis Mitte August wieder neue Late-Night-Folgen von "Take Me Out", darunter auch die zwei Specials "Boys Boys Boys" und "Girls Girls Girls". Darüber hinaus ist ein XXL-Winterspecial mit winterlich dekoriertem Studio und Glühweinbude geplant.

An dem Prinzip der Show soll sich im Vergleich zur Late-Night-Variante in den XXL-Fassungen nichts ändern.