"Brooklyn Nine-Nine"-Star Terry Crews ist in "Tales of the Walking Dead" zu sehen.

"Tales of the Walking Dead"

"Tales of the Walking Dead" Erste Schauspieler bestätigt

Die Spin-off-Serie "Tales of the Walking Dead" hat seine ersten fünf Darsteller. Im Cast befinden sich bekannte Serienstars.

"Tales of the Walking Dead" nimmt weiter Gestalt an. Wie "Variety" berichtet, werden in dem "Walking Dead"-Ableger Terry Crews (53, "Brooklyn Nine-Nine"), Poppy Liu (30, "Hacks"), Parker Posey (53, "Lost in Space"), Anthony Edwards (59, "Inventing Anna") und Jillian Bell (37, "Rough Night") spielen. "Wir haben hart daran gearbeitet, einzigartige, interessante und unerwartete Charaktere für alte und neue 'TWD'-Fans zu erschaffen, und ich bin begeistert, dass dies die Schauspieler sind, die sie zum Leben erwecken werden", erklärte Showrunnerin Channing Powell.

Details zur neuen Serie

AMC hat im vergangenen Oktober in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass die neue Spin-off-Serie zu "The Walking Dead" im Sommer 2022 erscheinen wird. Bei "Tales of the Walking Dead" handelt es sich um eine "episodische Anthologie", die die Hintergrundgeschichten bereits existierender oder neuer Charaktere beleuchtet. Die Handlung der jeweils einstündigen Folgen steht also für sich. Welche Figuren genau im Mittelpunkt stehen, ist noch nicht bekannt.

Channing Powell, Autorin und Produzentin von "The Walking Dead" und "Fear the Walking Dead", wird als Showrunnerin tätig sein. Die Produktion der ersten Staffel mit sechs Episoden soll im Sommer 2022 bei AMC und AMC+ an den Start gehen. Mit der Anthologie-Serie wolle man treue Fans belohnen, aber auch neuen Zuschauern die Möglichkeit bieten, in die Geschichte einzusteigen, erklärte Dan McDermott von AMC in einem Statement.