In Deutschland ist der "Tatort" Kult. Davon haben offenbar auch US-Kollegen Wind bekommt. Ein Streaming-Dienst wird 250 Folgen zeigen.

Der "Tatort" wird ab sofort auch auf dem Streamingportal MHz Choice in den USA und Kanada zu sehen sein. Wie der "Hollywood Reporter" exklusiv vermeldet, habe sich der auf internationale TV-Serien spezialisierte Anbieter die Rechte an der Krimireihe für Nordamerika gesichert. Demnach sei ein Vertrag über 250 Folgen abgeschlossen worden.

In dem Bericht heißt es zudem, dass der Einfluss der "Tatort"-Reihe auf die deutsche Popkultur gar nicht hoch genug eingeschätzt werden könne und es sich um eine "phänomenal erfolgreiche Serie" handele.

Der Vertrag mit MHz Choice bezieht sich demnach vor allem auf "Tatort"-Folgen des WDR, der aktuell die Ermittler Teams aus Köln (Ballauf und Schenk), Münster (Boerne und Thiel) und Dortmund (Faber, Okon und Herzog) beheimatet. Darüber hinaus seien ausgewählte Sendungen im Auftrag des WDR und von Radio Bremen inkludiert.

"Tatort" lief bereits mehrfach im Ausland

Der "Tatort" wird im deutschsprachigen Raum seit 1970 produziert. Insgesamt gibt es bereits rund 1.200 Filme, die jeweils von den Landesanstalten produziert werden. Der herkömmliche Sendeplatz ist Sonntagabend um 20:15 Uhr im Ersten, ORF 2 und SRF 1.

Unter dem Titel "Scene of Crime" wird der "Tatort" auch in anderen Ländern vermarktet, in der Vergangenheit zum Beispiel in Frankreich, den Niederlanden, Russland oder im Iran. Der US-Spartensender MHz WorldView zeigte ebenfalls bereits Folgen der Krimireihe.