Am Ende wird Anton Leu im "Tatort: Marlon" überführt. Gespielt wird der Sozialarbeiter von Ludwig Trepte. Woher kennt man den Darsteller?

Am Ende des neuesten Odenthal-Krimis ist klar: Der Sozialarbeiter Anton Leu ist der Täter. Er stieß den 9-jährigen Schüler Marlon Janson (Lucas Herzog) die Treppe im Schulgebäude hinunter und tötete so seinen Schutzbefohlenen. Auch zuvor hatte er sich in einer kurzen Szene nicht unter Kontrolle und wurde bereits handgreiflich. Und dennoch hat man Mitleid mit Leu, der sich zuvor selbstlos für seine Schüler einsetzte und versuchte mit seinen Möglichkeiten die Welt ein klein wenig besser zu machen.

Gespielt wird die verzweifelte Person Leu vom Berliner Schauspieler Ludwig Trepte (33), den aufmerksame Zuschauer bereits aus zahlreichen anderen bekannten TV- und Kinoproduktionen kannten. Trepte verleiht seiner Figur eine besondere Tiefe und verkörpert die Zerrissenheit realistisch und mit viel Einfühlvermögen. Damit avanciert der 33-Jährige zum heimlichen Star des Films. Das waren die bisherigen Meilensteine in seiner bereits reichhaltigen Karriere.

Ludwig Trepte gewann bereits zwei Adolf- Grimme-Preise

Ludwig Trepte ist der Sohn des bekannten Ostrock-Sängers Stephan Trepte (1950-2020) und trat unter anderem bereits als 12-jähriger Junge in der "Polizeiruf 110"-Folge "Bei Klingelzeichen Mord" und der "Tatort"-Ausgabe "Bienzle und der heimliche Zeuge" auf. Seine erste Kinohauptrolle hatte der zweifache Vater im Jahr 2005 in "Kombat Sechzehn" unter anderem an der Seite von Matthias Schweighöfer (41). Ein Jahr später wurde er für sein Engagement im Spielfilm "Keller" mit dem Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet.

2008 gewann er seinen ersten Adolf-Grimme-Preis für seine Leistung in "Guten Morgen, Herr Grothe", 2009 konnte er den Erfolg dank "Ihr könnt euch niemals sicher sein" weiderholen. Auch in namhaften Mehrteilern, Serien und TV-Reihen bewies Trepte bereits sein Können. So spielte er unter anderem in "Tannbach - Schicksal eines Dorfes", "Schuld nach Ferdinand von Schirach", "Deutschland 83", "Deutschland 86", "Unsere wunderbaren Jahre" oder auch in dem Überraschungshit "4 Blocks" mit.