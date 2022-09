von Amelie Graen Regisseur Michael Bully Herbig hat den Medienskandal um den ehemaligen "Spiegel"-Reporter Claas Relotius verfilmt. Wir waren bei der Premiere in Hamburg und verraten, ob sich der Film lohnt.

Natürlich konnte der Regisseur Michael Bully Herbig gar nicht anders, als sich dieser Geschichte anzunehmen, wie er selbst sagt. Sie scheint wie gemacht für ihn. Es war der wohl größte deutsche Medienskandal nach den vermeintlichen Hitler-Tagebüchern im stern (ja, wir bekennen uns schuldig): Die zahlreichen erfundenen Reportagen des "Spiegel"-Journalisten Claas Relotius. Ausgerechnet das Magazin, das als seriösestes und größtes Europas gilt, das sagen will, "was ist", bemerkte nicht, dass einer ihrer angestellten Reporter jahrelang Personen, Situationen, zum Teil ganze Reportagen einfach erfand.

Bis der Reporter Juan Moreno, der schon damals frei für das Magazin schrieb, das Lügenkonstrukt aufdeckte. Eine Heldengeschichte mit durchaus komischen Elementen. Da ist ein Reporter, der von der Presse, die er hintergeht, gefeiert wird, dem Preise verliehen werden, der als Genie gilt – und in Wahrheit bloß eine sehr ausgeprägte Fantasie besitzt.

Am Freitagabend feierte das Werk von Michael Bully Herbig und seinem Team Premiere in Hamburg. Vor Ort in der Astor Film Lounge in der Hafencity, nicht weit vom "Spiegel"-Gebäude, waren auch der Drehbuchautor und Produzent Hermann Florin, der Produzent Sebastian Werninger und Hauptdarsteller Jonas Nay. Er verkörperte überzeugend die Rolle des Claas Relotius, im Film Lars Bogenius, und hatte viel Spaß daran, sich in einen Hochstapler hineinzuversetzen. "Hochstapler üben eine gewisse Faszination auf Schauspieler aus, weil sie in ihrem Alltag ja immer schauspielern", sagt er. "Es gibt so viele unterschiedliche Hochstapler, an denen man sich orientieren kann. Das ist wie ein Candyshop, an dem ich ich mir als Schauspieler die Kirschen für die Szenen raussuche."

Sein Kollege, Elyas M'Barek, der Juan Moreno spielt, ist nicht vor Ort. Er habe heute nur die besten Schauspieler mitgebracht, erklärt Regisseur Michael Bully Herbig das Fehlen der restlichen Crew mit einem Grinsen. "Aber dieser Elyas M’Barek wird sicherlich mal ein Großer!"

Zwei Seiten von Elyas M'Barek zu sehen

Tatsächlich wirkt Elyas M’Barek, der in Filmen schon so oft den typischen selbstverliebten Macho verkörpert hat, dass man ihn selbst schnell dafür hält, in "Tausend Zeilen" wie ein anderer Mensch. Die Rolle des frustrierten und doch so leidenschaftlichen Journalisten kauft man ihm ab. Und für alle, die sich wenigstens einen typisch M’Barek-Moment erhoffen, gibt es auch einen Trost: seinen nackten Hintern. Der ist einmal kurz im Film zu sehen, was bei der Premiere zu lautem Lachen im Saal führt. Dabei ist der Hintern bei Weitem nicht die lustigste Szene im Film.

Wie es den Machern des Films gelingt, eitlen, verblendeten Altherren-Journalisten den Spiegel vorzuhalten (Achtung, Wortspiel), ist höchst amüsant. Da bewundern sich Chefredakteure mit großen Augen im gefakten Imagefilm, fördern ihr Lieblings-Nachwuchstalent ohne Rücksicht auf Fakten und Verluste und besprechen sich auf dem Golfplatz. Da lassen sich Dokumentare mit Süßigkeiten und lieben Worten bestechen und Reporter Recherchereisen bezahlen, um sich von der Sonne und schönen Frauen inspirieren zu lassen.

In der "Spiegel"-Redaktion habe er sich übrigens keine Inspiration geholt, sagt der Drehbuchtautor Hermann Florin. "Wir kennen ja diese Art von Abläufen, es ist nicht nur in Redaktionen so. Das ist ein Gehabe von Männern, die etwas älter sind und in mächtigen Positionen sind, das ist überall ähnlich."

Es sei im Drehbuch schon "einiges" erfunden, gibt er zu. Aber im Gegensatz zum Journalismus ist das beim Drehbuchschreiben ja auch erlaubt. Zu Relotius haben die Macher keinen Kontakt aufgenommen, sich mehrfach aber mit Juan Moreno besprochen. Sie wollten nicht die Geschichte von Relotius, sondern die Geschichte von Moreno erzählen, sagen sie. Die Geschichte, die er auch in seinem Buch "Tausend Zeilen Lüge" erzählt.

Und so ist aus dem bereits sehr guten Buch von Juan Moreno nun auch noch ein sehr guter Film mit vielen Lachern entstanden. Immerhin das kann man Claas Relotius nicht vorwerfen: Für gute Geschichten hat er gesorgt. Jetzt fehlt nur noch "Claas Relotius – Das Musical".