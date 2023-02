Der Trailer zur dritten und womöglich finalen "Ted Lasso"-Staffel ist da - und deutet eine emotionale Spielzeit für den AFC Richmond an.

Am 15. März kehrt die beliebte Serie "Ted Lasso" zum Streamingdienst Apple TV+ zurück. Vor dem Start der zwölf neuen Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus jeweils mittwochs erscheinen, hat Apple TV+ jetzt den langen Trailer präsentiert. Zu sehen sind die Bemühungen des AFC Richmond unter Cheftrainer Ted Lasso (Jason Sudeikis, 47), nach dem Wiederaufstieg in der englischen Premier League zu bestehen.

Darum geht es in der dritten "Ted Lasso"-Staffel

Der größtenteils wortlose Trailer deutet eine emotionale Spielzeit für den AFC Richmond an. Coach Ted, sein Assistent Beard (Brendan Hunt, 51) und der neue Co-Trainer Roy Kent (Brett Goldstein, 42) leiten die Mannschaft, während Nate (Nick Mohammed, 42) den Verein verlassen hat und zum Auftakt von Staffel drei West Ham United trainiert. Die englischen Medien prognostizieren derweil, dass es für den AFC Richmond in der Premier League nur für den letzten Platz reichen wird, wie es in der offiziellen Handlungsbeschreibung heißt.

Hauptfigur Ted hat derweil auch mit privaten Problemen zu kämpfen, während Eigentümerin Rebecca Welton (Hannah Waddingham, 48) ihren Ex-Mann Rupert (Anthony Head, 69) besiegen will, und Keeley (Juno Temple, 33) ihre eigene PR-Firma leitet. Das alles wird im langen Trailer untermalt vom ikonischen Song "You Can't Always Get What You Want" der Rolling Stones.

Das Finale der dritten "Ted Lasso"-Staffel ist gleichzeitig auch als Serienfinale konzipiert, wie Darsteller Goldstein bereits im vergangenen Juli enthüllt hatte. Die Serie von Apple TV+ ist bereits zwei Mal mit einem Emmy-Award für die "Beste Comedy-Serie" ausgezeichnet worden.