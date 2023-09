Wie stabil ihre Beziehung ist, testen vier Promi-Paare in "Temptation Island VIP" ab 3. Oktober bei RTL. Auch Kader Loth ist dabei.

Trash und Drama geben sich wieder die Klinke in die Hand, wenn RTL vier Paare zur nächsten Staffel des ultimativen Paartest-Formats "Temptation Island VIP" (ab 3. Oktober, RTL+) bittet. Moderiert wird die Staffel von Lola Weippert (27). Stammzuschauer anderer RTL-Formate wie "Der Bachelor", "Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise" und "Ex on the Beach" dürften diese Staffel wie einen Fortsetzungsroman konsumieren. Aber auch die "Reality-Queen" schlechthin ist mit ihrem Partner dabei.

Woher kennt man die nochmal?

"Hatte der nicht damals was mit der?" "War die nicht im Finale mit dem?" Trash-Profis wissen: Auch, wenn ein Format mit dem Zusatz "VIP" versehen ist, ist der Promi-Status mancher Teilnehmerin und manches Kandidaten nicht ganz einfach zu entschlüsseln. Fest steht: Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Staffel hielten irgendwann in ihrer Vergangenheit vor laufender Kamera eine oder mehrere Rosen in ihrer Hand - als Verteiler oder Empfänger der Blumenpracht. Da frühere Kuppelversuche offenbar nicht mit nachhaltigem Erfolg gesegnet waren, sahen sich die prominenten Singles anderweitig, natürlich auch von Kameras beobachtet, nach dem Traumpartner um und fanden schließlich als Paar ihren Weg zu "Temptation Island".

Trash-TV? Kader Loth ist Pflicht

TV- und Streaming-Fans, die sich nicht zu den Rosen-Format-Liebhabern zählen, dürfte zumindest der Name Kader Loth (50) geläufig sein. Von RTL wird sie als "einzig wahre Reality-Queen" angekündigt. Dabei ist es Fakt, dass die gebürtige Berlinerin Reality-Format-Teilnahmen sammelt wie andere Leute Briefmarken. Los ging es für Loths Reality-Karriere 2004 mit der Teilnahme an "Big Brother", ehe sie sich in Formaten wie "Die Alm", "Die Burg", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Sommerhaus der Stars" gewohnt offenherzig und stets hochemotional zeigte. Zu "Temptation Island VIP" bringt sie ihren Lebensgefährten Ismet Ali (52), Trash-Fans besser als "Isi" bekannt, mit. Vor Staffel-Dreh informiert Loth, dass ihre Beziehung zu "Isi" eingeschlafen sei und sie testen wolle, ob das Feuer noch einmal entfacht werden könne - vor allem auch im Bett. Vielleicht lassen sich beide aber auch von den Single-Männern und -Frauen inspirieren, mit denen sie während der Sendung getrennt voneinander den Tag verbringen.

Vier Paare im Treuetest: Gestärkt oder getrennt?

Ob die übrigen drei Paare eine TV-Karriere à la Kader Loth anstreben? Der Anfang ist bei allen jedenfalls gemacht, buhlten Mimi Gwozdz (29) und ihr Partner Yannick Syperek (28), Jana-Maria Herz (31) und ihre Freund Umut Tekin (26) sowie Denise Hersing (27) und ihr Lebensgefährte Lorik Bunjaku (26) doch jeweils erfolglos um die letzte Rose eines "Bachelors" oder einer "Bachelorette" vergangener Staffeln, ehe sie sich bei "Bachelor in Paradise" oder "Ex on the Beach" trafen, verliebten, sich wieder trennten und wiedertrafen. Nun wollen sie es definitiv wissen: Wie treu ist mir mein Partner? Mit wem flirtet meine Partnerin lieber als mit mir? Und am Ende: Gehen wir gestärkt aus der Sendung oder gehen wir getrennte Wege? Moderatorin Lola Weippert konfrontiert die Pärchen allabendlich mit den Flirts und Eskapaden des jeweiligen Partners.