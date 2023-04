Erste Staffel von "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz": Jan Delay, Jasna Fritzi Bauer, Bill und Tom Kaulitz, Elif und Daniel Donskoy (v.l.n.r.)

"That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" Diese Stars geben sich die Ehre

Ab 12. Mai startet "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz". Neben dem Startdatum gab der Sender die Promis für die erste Staffel bekannt.

Am Freitag, den 12. Mai, starten Bill und Tom Kaulitz (beide 33) ihre erste eigene Musikshow auf RTL+. Neben dem Startdatum von "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" gab der Sender auch die 24 Prominenten bekannt, die sich bei den Zwillingen in einer Reihe von Musik- und Wissensspielen in der ersten Staffel duellieren werden. Los geht es in der ersten Folge mit Rapper Jan Delay, der sich an der Seite von "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer mit Schauspieler Daniel Donskoy und Musikerin Elif messen wird.

Hochkarätig geht es weiter. In der zweiten Ausgabe sind Mia-Frontfrau Mieze Katz, Schlager-Star Michelle, Sängerin Bonnie Strange und ihre Kollegin Alicia Awa. In den weiteren Folgen sind unter anderem Stars wie Jennifer Weist, Palina Rojinski, Guildo Horn, Sasha, Alvaro Soler oder auch Motsi Mabuse mit von der Partie. Insgesamt sind bislang sechs Folgen angekündigt, die immer freitags zunächst auf dem Streamingportal RTL+ zur Verfügung gestellt werden und zwei Wochen später ebenfalls freitags um 23:30 Uhr im TV-Sender RTL gezeigt werden.

"That's My Jam" wird in den USA von Jimmy Fallon moderiert

RTL sicherte sich die Rechte an der NBC-Show "That's My Jam", die in den USA von Talkmaster Jimmy Fallon (48) moderiert wird. Die erste Staffel wurde in den USA zum riesigen Überraschungserfolg und erreichte unglaubliche 250 Millionen Zuschauer. Die zweite Staffel läuft sein März 2023. Stars wie Ariana Grande, John Legend, Rita Ora, Kate Hudson, Kelly Clarkson, Blake Shelton, Jason Derulo oder Nicole Scherzinger gaben sich dort schon die Ehre.