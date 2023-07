"The 1975"-Leadsänger küsst Bandmitglied auf Bühne in Malaysia auf den Mund – Regierung bricht Festival ab

von Laura Stunz Mit einem Bühnenkuss auf einem Musikfestival in Kuala Lumpur wollte "The 1975"-Leadsänger Matty Healy ein Zeichen für die LGBTQ+-Community setzen. Die Regierung brach das Konzert daraufhin ab.

In Malaysia gilt Homosexualität nach wie vor als Verbrechen. Homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen können mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Stockschlägen bestraft werden, Menschenrechtsgruppen warnen vor einer wachsenden Intoleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und transsexuellen Menschen – ein Umstand, der in den sozialen Medien und der Öffentlichkeit zunehmend thematisiert und kritisiert wird.

"The 1975"-Auftritt in Kuala Lumpur: Healy küsst Bandmitglied auf den Mund

Bei einem Auftritt auf dem Good Vibes Musikfestival – dem größten Musikveranstaltung des Landes – in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur wollte auch "The 1975"-Leadsänger Matty Healy auf die derzeitige Situation im Land aufmerksam machen und sich für die hiesigen Rechte der LGBTQ+-Community einsetzen. Das Festival gilt als die malaysische Version von "Rock am Ring", mehr als 10.000 Menschen besuchen die Veranstaltung jährlich.

Videos des Auftritts gingen auf den sozialen Medien viral und lösten erneut eine Debatte zu den Umständen im Land aus: Man sieht Sänger Matty Healy, wie er den Bassisten Ross MacDonald während des Konzerts demonstrativ auf den Mund küsst. Kurz zuvor hatte er die Haltung der malaysischen Regierung gegen Homosexualität mit klaren Worten kritisiert. "Ich sehe keinen Sinn darin, 'The 1975' in ein Land einzuladen, und uns dann zu sagen, mit wem wir Sex haben dürfen", sagt Healy und schmunzelt dann: "Das war mein Fehler. Beim Buchen der Shows habe ich nicht darauf geachtet."

Regierung unterbricht Konzert und sagt Festival ab

Auch auf die Regierung bezog sich der Sänger mit obszönen Worten: "Sorry, wenn euch das beleidigt, wenn ihr religiös seid und das ein Teil eurer verdammten Regierung ist", so Healy. Die Reaktion auf den Affront erfolgte nur wenig später: Die Regierung unterbrach den Auftritt der Band und sagte das Good Vibes Festival nach einem Treffen mit den Organisatoren des Festivals am Samstag vollständig ab. Es hätte noch bis Ende der Woche andauern sollen.

"Es wird keinen Kompromiss mit jemandem geben, der die malaysischen Gesetze herausfordert, herabsetzt oder verletzt", lautete das Statement von Fahmi Fadzil, Minister für Kommunikation und Digitales. Außerdem erklärte Fadzil, dass Homosexualität in dem Land ein Verbrechen sei, das mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Prügel bestraft werden kann. Das Verhalten der Band bezeichnete er als "sehr unhöflich".

März 2023: Verschärfte Regeln für ausländische Künstler

Der Veranstalter des Festivals erklärte hinterher, das Management von "The 1975" habe versprochen, sich an die Richtlinien zu halten. Jedoch habe sich Healy diesen bedauerlicherweise widersetzt. Erst im März hatte die malaysische Regierung zum "Schutz religiöser Gefühle" Regeln für ausländische Künstler verschärft, die mitunter die Kleiderordnung und das Verhalten betreffen. Auch die Agentur, die für die Genehmigung von Auftritten ausländischer Künstler zuständig ist, kommentierte das Verhalten der Band als "eine Beleidigung und Missachtung der Gesetze des Landes", infolgedessen "The 1975" auf die "schwarze Liste" gesetzt werden und von nun an nicht mehr in Malaysia auftreten dürfe.

Auch die Band selbst äußerte sich zu den Vorfällen auf Instagram – und gab bekannt, dass sie auch ihre nächsten Auftritte in Jakarta beim "We The Fest" und Taipeh absage. Aufgrund der aktuellen Umstände sei es "unmöglich, mit den aktuellen Shows fortzufahren".

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

Auf den Auftritt von Healy reagiert das Netz mit gemischten Gefühlen. Während einige Fans den Einsatz der Fans loben, kritisieren andere das Verhalten Healys. Auf Instagram schrieb ein Nutzer: "Ich liebe 'The 1975' und die Kunst, die sie machen. Aber es ist eigentlich so einfach, respektiere das Land, in dem du dich befindest.", ein anderer sagt: "Sich betrunken auf der Bühne zeigen, sich zu übergeben (...) einen Mann in einem islamisch regiertem Land auf der Bühne zu küssen. Du hast 0 Professionalität."

Healy hatte sich bereits des Öfteren öffentlich für die LGBTQ+-Community eingesetzt. 2019 küsste er einen männlichen Fan während eines Konzerts in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um ebenfalls gegen die hier geltenden Gesetze zu demonstrieren.