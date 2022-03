© © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Eine Szene aus "The Batman". Robert Pattinson (re.) als Titelheld an der Seite von Commissioner James "Jim" Gordon (Jeffrey Wright).

"The Batman" Traumstart an den internationalen Kinokassen

"The Batman" stürmt die Kinocharts. Nach wenigen Tagen hat der düstere Film mit Robert Pattinson eine Viertelmilliarde Dollar eingespielt.

Nach "Spider-Man: No Way Home" schickt sich der nächste Comic-Film an, den einen oder anderen Kinorekord zu brechen - wenngleich auf wesentlich düsterere Weise. Matt Reeves' (55) "The Batman" mit Robert Pattinson (35) in der Hauptrolle hat einen absoluten Traumstart an den Kinokassen hingelegt - den besten des noch jungen Jahres in den USA, wie "New York Post" berichtet. In Zahlen heißt das: Fast 130 Millionen Dollar am US-Startwochenende.

Damit sei er der erst zweite Film während der Pandemie, der in den ersten Tagen über 100 Millionen Dollar allein in den USA einspielen konnte. Wohl vorerst uneinholbarer Spitzenreiter bleibt Marvel-Superheld Spider-Man, dem demnach sagenhafte 260 Millionen Dollar ins Netz gingen.

Auch international ein Hit

Doch auch international weiß der neue Fledermausmann zu überzeugen. Der Branchenseite "Box Office Mojo" zufolge konnte der fast drei Stunden lange Film, der in Deutschland am 3. März ins Kino kam, außerhalb der USA schon satte 120 Millionen Dollar einfahren. Insgesamt hat er die Viertelmilliarde nach wenigen Tagen also schon eingefahren.

In "The Batman" ist erstmals Pattinson als geplagter Beschützer Gothams zu sehen. An seiner Seite wirken unter anderem Paul Dano (37), Zoë Kravitz (33), Colin Farrell (45) und Jeffrey Wright (56) mit. "New York Post" zufolge kostete die Produktion des Films rund 200 Millionen Dollar.