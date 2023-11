Erbarmungslos und kampfbereit: In "The Beekeeper" geht Jason Statham auf Rachefeldzug.

Jason Statham sinnt in "The Beekeeper" auf Rache – deutscher Trailer zum Actionfilm veröffentlicht

Streaming-News Jason Statham sinnt in "The Beekeeper" auf Rache – deutscher Trailer zum Actionfilm veröffentlicht

von Laura Stunz Das neue Jahr startet actionreich. In "The Beekeeper" schlüpft Jason Statham in die Rolle eines unscheinbaren Imkers, der nach dem Selbstmord seiner Nachbarin auf Rache sinnt.

In "The Beekeeper" zeigt sich Jason Statham mal wieder von seiner feinsten Seite. Als passionierter Imker führt er ein überaus friedliches Leben inmitten seiner Bienen. Doch wie so oft in Statham-Filmen – und den allgemeinen 0815-Actionstreifen –weckt die Notlage einer Frau seinen Beschützerinstinkt. Seine Nachbarin hat durch einen Telefon-Betrug ihr ganzes Geld verloren – Statham sinnt nach Rache und möchte an der verantwortlichen Organisation Vergeltung üben. Doch jene ist mächtiger als gedacht – und Statham den Betrügern ein Dorn im Auge.

Jason Statham als unscheinbarer Imker mit Kampfqualitäten

Der Trailer, der nun auch auf Deutsch erschienen ist, gibt erste Hinweise darauf, warum der Imker den Bienen zur Vergeltung den Rücken kehrt. Er sagt: "Mrs. Parker und ich waren Freunde, sie war die Einzige, die sich je um mich gekümmert hat. Sie hat sich gestern erschossen." Doch sein persönlicher Rachefeldzug wird schnell zur nationalen Angelegenheit, steckt hinter der zuständigen Organisation, die für das Leid und damit auch für den Selbstmord von Mrs. Parker verantwortlich ist, mehr als nur eine Verbrechergruppe. Doch auch Statham ist nicht nur ein einfacher Imker.

Streaming Adrenalinschub gefällig? Die besten Actionfilme auf Netflix, Prime und Co. 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 96 Hours Liam Neeson zählt zu den beliebtesten Action-Darstellern der heutigen Zeit. Seit er in den Filmen der "Taken"-Reihe bewiesen hat, welch Souveränität, Bedingungslosigkeit und Kampfwille in ihm stecken kann, ist der heute 71-Jährige immer wieder als Held in Actionfilmen zu sehen, zuletzt in "Memory – Sein letzter Auftrag", in dem er einen skrupellosen Auftragskiller verkörpert, der letztendlich zum Lebensretter wird.

Beschützer und Lebensretter ist Neeson auch in "96 Hours – Taken". Das Werbeplakat des ersten Teiles der Triologie fast die Handlung ziemlich gut zusammen. Darauf steht: "Sie nahmen ihm seine Tochter. Er wird sie jagen. Er wird sie finden. Er wird sie töten." Und genau das macht Neeson im Hollywood-Streifen, nachdem Mädchenhändler seine 17-jährige Tochter entführt haben. Hochspannend erzählt und fantastisch inszeniert zählen die drei "Taken"-Teile aus den Jahren 2008, 2012 und 2014 definitiv zu den besten Actionfilmen der 2000er, wobei der erste Teil die Nase klar vorne hat.

Der erste Teil "96 Hours" ist auf Disney+, Teil 2 und 3 auf Amazon Prime Video im Stream abrufbar.



Mehr

Seine Kampfqualitäten rühren aus seiner Zeit als Spezialagent her, als er Mitglied einer mysteriösen Vereinigung mit dem Namen "Beekeepers" war. Und so marschiert er kurzerhand in die Zentrale der ominösen Organisation – und sprengt diese in die Luft. Seine Philosophie: "Ich schütze das Kollektiv. Wenn das System aus dem Gleichgewicht ist, korrigiere ich es."

"The Beekeeper": Brutal, blutig, explosiv

Der Clip zeigt: Es wird brutal, äußerst blutig und explosiv, denn: "Hier geht es um mehr als nur einen kleinen Internetbetrug." Statham beginnt das kommende Jahr demnach genauso, wie er 2023 beenden wird – actionreich und drastisch im Stil von "The Expendables 4", dem zehnten Teil von "Fast & Furious" und "Meg 2: Die Tiefe".

Neben Statham wirken jede Menge andere Hollywood-Stars an "The Beekeeper" mit, darunter Phylicia Rashad ("Die Bill Cosby Show"), Emmy Raver-Lampman ("The Umbrella Academy") und Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem"). Produzent David Ayer, der schon bei Action-Hits wie "Suicide Squad" mit Margot Robbie in der Hauptrolle oder dem Kriegsdrama "Herz aus Stahl" Regie führte, übernimmt auch bei "The Beekeeper" das Ruder. Kurt Wimmer ("Salt") ist für das Drehbuch verantwortlich.

"The Beekeeper" kommt am 11. Januar 2024 in die deutschen Kinos.

+++ Lesen Sie auch +++