Dominic West wird in der fünften Staffel von "The Crown" Prinz Charles spielen.

Nicht nur Dominic West, auch sein Sohn Senan wird in der fünften Staffel von "The Crown" mitspielen. Er gibt den jungen Prinz William.

Der Darsteller des jungen Prinz William (39) für die fünfte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ist gefunden. Senan West, der 13-jährige Sohn von Schauspieler Dominic West (52), wird in die Rolle schlüpfen. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter". Demnach wird es sein erster Leinwandauftritt sein. Vater Dominic West wird ihm bei seinem Debüt jedoch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Er verkörpert in den neuen Folgen Prinz Charles (73).

Neue Staffel, neue Besetzung

"The Crown" kehrt in Staffel fünf zudem mit einer völlig neuen Besetzung zurück. Neben dem Vater-Sohn-Duo sind Imelda Staunton (65) als Queen Elizabeth II. (95), Jonathan Pryce (74) als Prinz Philip (1921-2021) und Lesley Manville (65) als Prinzessin Margaret (1930-2002) zu sehen. Elizabeth Debicki (31) wird Prinzessin Diana (1961-1997) und Olivia Williams (53) Camilla Parker Bowles (74) darstellen. Jonny Lee Miller (49) spielt Premierminister John Major (78).

Die fiktive Serie handelt von der Regentschaft von Queen Elizabeth II. Nachdem die vierte Staffel von "The Crown" die Zeit von 1979 bis 1990 abdeckte, sollen die neuen Folgen in den frühen bis mittleren 90er-Jahren spielen. Enden soll die Handlung angeblich 1997, also in dem Jahr, in dem Lady Diana in Paris bei einem Autounfall ums Leben kam. Die neuen Folgen sollen ab November 2022 bei Netflix verfügbar sein.