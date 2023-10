Noch in diesem Jahr: Netflix kündigt Staffel 6 von "The Crown" an

Netflix Noch in diesem Jahr: Netflix kündigt Staffel 6 von "The Crown" an

von Laura Stunz Das Warten hat ein Ende: Netflix hat das heiß ersehnte Startdatum der sechsten Staffel von "The Crown" bekannt gegeben. Noch in diesem Jahr wird die Serie mit der finalen Fortsetzung enden.

Nach sechs Staffeln in über sieben Jahren mit insgesamt drei verschiedenen Casts findet die Netflix-Erfolgsserie "The Crown" in diesem Jahr ihr krönendes Ende. Nun hat der Streaming-Dienst den mit Spannung erwarteten Starttermin der letzten Staffel bekannt gegeben.

Fans der Serie können sich startbereit machen – bis zur Fortsetzung, die in zwei Teilen erscheinen wird, ist es nicht mehr lange. Noch in diesem Jahr werden alle Folgen zu sehen sein, die sich auf das Leben von Queen Elizabeth II. in den Jahren 1997 bis 2005 fokussieren werden und somit auch die Amtszeit des Premierministers Tony Blair umfassen.

"The Crown": 6. Staffel fokussiert sich auf emotionale Ereignisse

Doch es wird noch spannender. Der Trailer zur Fortsetzung deutet darauf hin, dass im ersten Teil der Staffel auch Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed im Fokus stehen werden, deren sich frisch entwickelnde Beziehung in dem weltbekannten Autounfall in Paris im Jahr 1997 ein tragisches Ende finden wird. Part zwei geht folglich darauf ein, wie die Königsmitglieder mit dem Tod der Prinzessin umgehen, wobei zeitlich gesehen auch das Goldene Thronjubiläum der Queen 2002 und die Hochzeit des damaligen Prinz Charles mit Camilla Parker Bowles im Jahr 2005 thematisiert werden sollen.

Dominic West als Prinz Charles und Elizabeth Debicki als Lady Diana in der fünften Staffel des Netflix-Hits. © Keith Bernstein

Neben dem altbekannten Cast bestehend aus Imelda Staunton als Queen Elizabeth II., Dominic West als Prinz Charles, Elizabeth Debicki als Prinzessin Di und Olivia Williams als Camilla Parker Bowles wird es aber auch einige neue Gesichter geben. Ed McVey und Meg Bellamy schlüpfen in die Rolle des jungen Prinz William und der jungen Kate Middleton, die sich an der St. Andrews University in Schottland kennen und lieben lernen.

Auch Prinz Harry soll in einigen Szenen zu sehen sein und von Luther Ford verkörpert werden. Gemeinsam mit Meghan Markle wird der Prinz aber keinen Auftritt haben, wie Serienschöpfer Peter Morgan im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" betont. Das Paar befände sich "in der Mitte ihrer Reise" und er wisse nicht, wie diese genau aussehe und wann sie enden werde. "Man wünscht sich etwas Glück, aber ich fühle mich viel wohler, wenn ich über Dinge schreibe, die mindestens 20 Jahre zurückliegen. Ich habe sozusagen eine 20-Jahre-Regel im Kopf", erklärt er. Das sei genug Zeit und Abstand, um die Bedeutung einer Rolle wirklich zu verstehen.

"The Crown" zählt zu den teuersten Netflix-Produktionen aller Zeiten und konnte sich bereits über zahlreiche Auszeichnungen freuen, darunter vier Golden Globes und 21 Emmy Awards. Die Verfilmung widmet sich dem Aufstieg und Leben von Queen Elizabeth II. und arbeitet politische, gesellschaftliche sowie monarchische Krisen, Skandale und Intrigen des britischen Empires auf. Jede Staffel behandelt ein anderes Jahrzehnt der Regentschaft der Queen. Während die erste Staffel den Zeitraum von 1947 bis 1956 thematisiert, angefangen mit der Hochzeit mit Prinz Philip, soll sich die sechste Staffel bis in die heutige Zeit nach der Jahrtausendwende erstrecken.

Der erste Teil der sechsten Staffel, der die Folgen 1 bis 4 umfasst, startet am 16. November 2023 auf Netflix. Teil 2 mit den Folgen 5 bis 10 folgt dann am 14. Dezember 2023.

Quelle: "The Hollywood Reporter", Netflix