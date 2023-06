Dominic West als Prinz Charles und Olivia Williams als Camilla in Staffel fünf von "The Crown".

"The Crown" So könnte es nach Serienende weitergehen

Die finale Staffel von "The Crown" steht an. Womöglich müssen sich die Fans der Serie aber nicht ganz verabschieden...

Kehrt die Netflix-Erfolgsserie "The Crown" als Filmreihe zurück? Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, erwägen die Verantwortlichen angeblich diese Option. Die sechste und finale Staffel der Serie könnte noch dieses Jahr erscheinen.

Ein Insider sagte dem Bericht zufolge, dass die Fortsetzung als Filmreihe zwar nach "einer drastischen Veränderung" klinge. Vorbild könnte demnach aber "Downton Abbey" sein. Die Serie bekam zwei Filme spendiert, die erfolgreich liefen. Weiter erklärte die anonyme Quelle der "Sun" zu "The Crown": Ein Film oder andere Specials bedeuteten, "dass die Macher viel flexibler sind, was Zeit und Themen angeht". Man könne "ein Prequel liefern, das sich vielleicht auf die Abdankungskrise in den 1930er Jahren konzentriert". Außerdem bestehe die Möglichkeit, so der Insider, "die Royals des 21. Jahrhunderts noch einmal zu beleuchten und sich vielleicht darauf zu konzentrieren, wie Harry Meghan traf und sich mit William überwarf".

Zuletzt gab es Kritik an "The Crown"

Die finale Staffel der Netflix-Serie "The Crown" soll angeblich mit der Hochzeit von Charles (74) und Camilla (75) enden. Der heutige König und seine Gemahlin, damals Prinz Charles und Camilla Parker Bowles, gaben sich 2005 das Jawort. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf Insider berichtete, hoffen die Serienschöpfer, dass mit diesem positiven Ende auch die Kritiker verstummen.

Die preisgekrönte Produktion, die das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie nacherzählt, bekam zuletzt viel Gegenwind. Zum Start der fünften Staffel kam es zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere kritisierten und einen Hinweis für die Zuschauer forderten, dass es sich um eine fiktive Serie handelt. In der sechsten Staffel wird der tödliche Autounfall von Prinzessin Diana (1961-1997) zum Thema. Erste Bilder vom Set sorgten erneut für kritische Stimmen, die ein zu detailreiches Zeigen der Todesumstände befürchten. In der sechsten und letzten Staffel von "The Crown" wird Charles erneut von Schauspieler Dominic West (53) dargestellt, Olivia Williams (54) spielt Camilla.