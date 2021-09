Imelda Staunton spielt Queen Elizabeth II. in der fünften und sechsten Staffel von "The Crown".

Imelda Staunton wird im Herbst 2022 als Queen Elizabeth II. über die Bildschirme flimmern: Dann geht die Netflix-Serie "The Crown" weiter.

Die Serie "The Crown" geht im November 2022 weiter. Das teilte Netflix mit. Auf Twitter veröffentlichte der Streamingdienst ein Video mit Imelda Staunton (65). Die Schauspielerin wird in Staffel fünf Queen Elizabeth II. (95) verkörpern. Die 65-Jährige meldete sich vom "The Crown"-Set.

In dem Clip sitzt Staunton am Schreibtisch der Queen und verrät, dass der Dreh zur neuen Staffel begonnen hat. Weiter erklärt sie: "Ich freue mich, hier zu sein und die Rolle von Queen Elizabeth von zwei herausragenden Schauspielerinnen zu übernehmen. Zuletzt die wundervolle Olivia Colman. Und wer könnte die Schauspielerin vergessen, die die Rolle ins Leben gerufen hat, Claire Foy. Ich werde mein Möglichstes tun, um den sehr hohen Standard zu halten, den sie gesetzt haben."

"The Crown": Darum geht's in Staffel fünf

"Hoffentlich sehe ich ruhig, gefasst und kompetent aus", so Staunton, die hinzufügt: "Mein Magen macht unterdessen Purzelbäume. Von den Darstellern bis zur Crew freuen wir uns darauf, Ihnen im November 2022 die nächste Staffel von 'The Crown' zu präsentieren."

Die fiktive Serie handelt von der Regentschaft von Queen Elizabeth II. Nachdem die vierte Staffel von "The Crown" die Zeit von 1979 bis 1990 abdeckte, sollen die neuen Folgen in den frühen bis mittleren 90er-Jahre spielen. Enden soll die Handlung angeblich 1997, also in dem Jahr, in dem Lady Diana (1961-1997) in Paris bei einem Autounfall ums Leben kam.

"The Crown" kehrt in Staffel fünf mit einer neuen Besetzung zurück. Neben Imelda Staunton als Queen wird Jonathan Pryce (74) als Prinz Philip (1921-2021) dabei sein. Lesley Manville (65) spielt Prinzessin Margaret (1930-2002), Dominic West (51) gibt Prinz Charles (72), Elizabeth Debicki (31) ist als Prinzessin Diana und Olivia Williams (53) als Camilla Parker Bowles (74) zu sehen. Jonny Lee Miller (48) wird Premierminister John Major (78) darstellen.