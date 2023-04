Meg Bellamy und Ed McVey als Kate und William in "The Crown".

Die Macher der Netflix-Serie "The Crown" haben wieder einmal ein gutes Händchen beim Casting ihrer Schauspieler bewiesen.

Bereits im vergangenen März kamen erstmals Setbilder der Dreharbeiten zur sechsten Staffel von "The Crown" an die Öffentlichkeit. Darauf zu sehen: Die beiden Nachwuchsschauspieler Meg Bellamy und Ed McVey, die in der Royal-Serie den jungen Prinz William (40) und Kate Middleton (41) in ihrer Studentenzeit an der Universität von St. Andrews in Schottland verkörpern.

Kate und William frisch verliebt

Nun hat Netflix die ersten offiziellen Szenenbilder aus der Serie veröffentlicht, auf denen die große Ähnlichkeit der Darsteller mit den Originalen nochmals deutlicher wird. Auf den Bildern sieht man das damals noch frisch verliebte Paar lässig plaudernd über den Campus laufen. Beide sind dabei leger in Jeans gekleidet und William erfreut sich noch seiner vollen Haarpracht.

Nachwuchstalente Meg Bellamy und Ed McVey

Die beiden Schauspieler Meg Bellamy und Ed McVey verfügen zwar über große Ähnlichkeit mit dem Royal-Paar, jedoch über äußerst wenig schauspielerische Erfahrung. Darsteller McVey steht zum ersten Mal vor einer Kamera, während Bellamy zuvor lediglich in einem Kurzfilm mitwirkte.