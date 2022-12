Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der fünften Staffel von "The Crown".

"The Crown"

"The Crown" Werden Todesszenen von Lady Di gestrichen?

Laut "The Sun" waren Mitarbeitende der Serie von einigen Szenen der neuen Staffel so angewidert, dass sie sie verbieten lassen wollen.

Neue Szenen für die nächste Staffel der Netflix-Serie "The Crown" haben erneut Wirbel um die Serie ausgelöst.

In einer Folge liegt Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki (32) demnach als Lady Dis Leiche in einem offenen Sarg. Die Mitarbeitenden sollen von der Darstellung "angeekelt" gewesen sein, wie die "The Sun" berichtet.

In anderen Szenen sollen Mediziner zu sehen sein, die versuchen, Diana in einem blutgetränkten Krankenhaussaal zu retten. In weiteren Szenen soll Prinz Charles zu sehen sein, der tränenüberströmt und hysterisch den toten Körper der Prinzessin sieht.

"Es ist obszön"

Das Boulevardblatt schreibt, dass "angewiderte" Crewmitglieder "entsetzt" gewesen sein sollen über das "unsensible, nach Quoten jagende Drehbuch" für die nächste Staffel. Ein Zeuge der Szenen wird mit den Worten zitiert: "Alle fühlten sich beim Dreh sehr unwohl. Es ist obszön und sollte nicht ausgestrahlt werden."

Weiter heißt es: "Die Prinzen William und Harry haben ihre Mutter nie tot in einem Sarg gesehen und sie sollten sich das nicht ansehen müssen. Das sollte auch die britische Öffentlichkeit nicht tun.' Die entsetzten Zuschauer sollen laut "The Sun" hoffen, dass die öffentliche Wut die Entscheider dazu zwingen würde, die Szenen nicht auszustrahlen.