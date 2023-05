Vier Frauen und ein Action-Star in New York

Familie Stallone ganz privat: Bei der Premiere ihrer neuen Doku zeigte sich Sylvester Stallone gemeinsam mit seiner Frau und den Töchtern.

Fans kennen und lieben Sylvester Stallone (76) als Darsteller bekannter Action-Filme wie "Rocky" oder "Rambo". Bald können seine Anhänger noch einen ganz anderen Blick auf den berühmten Schauspieler erhaschen: Am Donnerstag feierte Stallone gemeinsam mit seiner Familie die Premiere seiner neuen Reality-Serie "The Family Stallone" in New York.

Die Stallone-Familie zeigt sich als Einheit

Auf dem roten Teppich im Restaurant Torrisi posierte der Action-Held zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (54) und den drei gemeinsamen Töchtern Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20). Die vier zeigen in der neuen achtteiligen Doku-Serie, die über Paramount+ gestreamt werden kann, ihr Familienleben.

Während sich Sylvester Stallone und seine Ehefrau jeweils ganz in Schwarz im Partnerlook präsentierten, hatten sich die drei Töchter ganz unterschiedlich in Schale geworfen. Sophia, die älteste Tochter, trug einen weißen Nadelstreifen-Anzug, während sich ihre jüngste Schwester Scarlet neben ihr in einem hellgelben Mini-Kleid zeigte. Die mittlere Tochter Sistine posierte zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter in einem glänzend grünen hochgeschlossenen Mini-Kleid.

Dass sich die Familie so geschlossen zeigt, ist nicht selbstverständlich. Flavin hatte im August vergangenen Jahres nach 25 Ehejahren zunächst die Scheidung eingereicht. Bereits wenige Wochen später versöhnte sich das Paar wieder und legte die vormaligen Differenzen bei. Ob die Eheprobleme auch in der neuen Reality-Doku thematisiert werden, liegt bis jetzt im Unklaren. Im Februar erklärte Stallone dem "People"-Magazin, dass die Serie "die Leute sicher schockieren" werde.

Das können Stallone-Fans von der Serie erwarten

In Deutschland, Österreich und der Schweiz feiert "The Family Stallone" am 14. Juli 2023 Premiere. In acht Episoden werden die Zuschauer den "Rocky"-Star in seiner Rolle als Familienvater zu Gesicht und intime Einblicke in sein Privatleben bekommen.

Außerdem lernen die Fans seine Ehefrau sowie die Töchter privat kennen. Jennifer Flavin ist Miteigentümerin der Kosmetikmarke Serious Skin Care. Die Töchter Sistine und Scarlet wollen in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten und Schauspielerinnen werden. Scarlet Stallone war bereits an der Seite ihres Vaters in der Erfolgsserie "Tulsa King" zu sehen, die ebenfalls auf Paramount+ beheimatet ist. Sistine hingegen ist als Model tätig und arbeitet als Filmemacherin derzeit an ihrem ersten Spielfilm.