Kaley Cuoco als Flugbegleiterin auf Abwegen: Die Erfolgs-Dramedy-Serie "The Flight Attendant" feiert am 28. Oktober deutsche TV-Premiere.

US-Schauspielerin Kaley Cuoco (35) hat nach ihrer Rolle in "The Big Bang Theory" mit "The Flight Attendant" ihre Karriere in Fahrt gebracht. Die Dramedy-Serie von HBO Max feiert nun am 28. Oktober deutsche TV-Premiere bei Warner TV Serie (acht Episoden immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen), für deren Ankündigung der Sender sogar einen Flashmob inszenierte. Die Serie stellt einen mysteriösen Mordfall in den Mittelpunkt, bei dem Cuocos Figur ins Visier der Ermittler gerät.

"The Flight Attendant": Eine Flugbegleiterin als Mörderin?

Cassie Bowden (Kaley Cuoco) genießt die Vorzüge als Flugbegleiterin in den Metropolen dieser Welt und führt ein zügelloses Leben voller Abenteuer, Alkohol und Affären. Auf einem Flug nach Bangkok lässt sich die unbekümmerte Lebefrau auf einen Flirt mit Geschäftsmann Alex Sokolov (Michiel Huisman, 40) ein und verbringt eine Nacht mit ihm.

Am nächsten Morgen beginnt der Albtraum: Alex liegt mit durchgeschnittener Kehle neben ihr und Cassie räumt aus Angst vor der Polizei den Tatort auf. Trotz der Hilfe ihrer besten Freundin und Anwältin Annie (Zosia Mamet, 33) gerät sie als Tatverdächtige schnell ins Visier der Ermittler. Zunehmend verzweifelt versucht sie, die Bruchstücke ihrer Erinnerungen an die kurze Liaison zusammenzufügen, um ihre Unschuld zu beweisen. Dabei wird die Stewardess mit Alkohol-Problem von Flashbacks und Halluzinationen heimgesucht, in denen sie auch von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Als sie kriminelle Machenschaften rund um Sokolov aufdeckt, beginnt ein gefährliches Spiel.

Erfolg der Serie

Für Kaley Cuoco ist "The Flight Attendant" ihr erster großer Coup nach "The Big Bang Theory". In der Sitcom spielte sie von 2007 bis 2019 eine der Hauptrollen. Nach dem Ende der Serie musste sie sich von Kellnerin Penny, die das Leben der Nerd-Clique rund um Sheldon (Jim Parsons, 48) auf Trab hielt, verabschieden. "The Flight Attendant" ist die erste Serie ihrer Produktionsfirma - Yes, Norman Productions - und feierte am 26. November 2020 in den USA auf HBO Max Premiere. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt Cuoco unter anderem Nominierungen für den Golden Globe, den Critics' Choice Television Award und die Screen Actors Guild Awards.

Neben Cuoco spielen mit Huisman ("Game of Thrones"), Mamet ("Girls"), Rosie Perez (57, "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn"), T. R. Knight (48, "Grey's Anatomy") und Michelle Gomez (57, "Chilling Adventures of Sabrina") weitere Serienstars tragende Rollen. "The Flight Attendant" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Chris Bohjalian und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert. Diese soll im Frühjahr 2022 bei HBO Max Premiere feiern.