Es hat sich ausgerockt für Katharina die Große: Die Serie "The Great", in der Russlands Kaiserin zu AC/DC tanzte, wird nicht fortgesetzt.

Diese Nachricht müssen Serien-Fans erst einmal verdauen: Die US-Serie "The Great" wird trotz drei erfolgreicher Staffeln nicht fortgesetzt, wie das Online-Portal "Deadline" berichtet. Der amerikanische Streamingdienst und Auftraggeber der Serie, Hulu, bei dem "The Great" in den USA ausgestrahlt wird, soll eine Fortsetzung gecancelt haben.

Serie mehrfach Emmy-nominiert

Die Serie, die in Deutschland zuletzt bei MGM+ zu sehen war, nimmt in fiktiven Geschichten das Leben der russischen Langzeit-Regentin Katharina der Großen (1762-1796) aufs Korn. Seit Sendestart 2020 konnte "The Great" nicht nur eine weltweite Fangemeinde hinter sich vereinen, sie überzeugte auch TV-Kritiker durch ihre unkonventionelle Herangehensweise an das Leben Russlands langjährigster Herrscherin. So erzielte die Serie bislang unter anderem sieben Emmy-Nominierungen, gewann 2022 einen Emmy für die Kostüm-Ausstattung und verhalf Hauptdarstellerin Elle Fanning (25, Katharina die Große) 2021 und 2022 zu je einer Golden-Globe-Nominierung. Umso unverständlicher, dass die Serie nun eingestellt werden soll. Zu den Gründen äußerte sich der Streamingdienst Hulu bislang nicht.

Darum geht es in "The Great"

Die Serie, die von ihren Machern selbst als "anti-historisch" bezeichnet wird, beschreibt den Aufstieg der Kaiserin Katharina der Großen aus einfachsten Verhältnissen zur unumschränkten Herrscherin Russlands im 18. Jahrhundert. An ihrer Seite: Kaiser Peter III., gespielt von Nicholas Hoult (33). Autor und Executive Producer der Serie ist Tony McNamara (56). Die bislang letzte Staffel drei endete, indem Katharina die Große wieder einmal großartige Führungsqualitäten bewies, während sie einen neuen Haarschnitt zur Schau trug und zu AC/DC-Klängen abrockte.