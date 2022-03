"The Mandalorian" Christopher Lloyd in "Star Wars"-Serie dabei

"Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd übernimmt eine Rolle in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" von Disney+.

Christopher Lloyd (83) übernimmt eine Rolle in "The Mandalorian" von Disney+. Das berichtet die US-Seite "The Hollywood Reporter". Damit fügt der "Zurück in die Zukunft"-Schauspieler seiner herausragenden Karriere mit seinem neuen Charakter in der "Star Wars"-Serie ein weiteres Sci-Fi-Franchise hinzu.

Details zu seinem Charakter in der dritten Staffel von "The Mandalorian" wurden noch nicht bekannt gegeben. Lloyd wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gastrolle übernehmen. Die genaue Anzahl seiner Folgen ist unbekannt. Auch das Veröffentlichungsdatum der kommenden Episoden, die gerade in Südkalifornien gedreht werden, ist noch unklar.

Nächster Sci-Fi-Erfolg im Anmarsch?

Von 1985, 1989 und 1990 spielte Lloyd in der Trilogie "Zurück in die Zukunft" den zeitreisenden Wissenschaftler Dr. Emmett Brown. An der Sci-Fi-Front hat er außerdem den bösartigen klingonischen Kommandant Kruge in "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock" (1984) gespielt. Im Laufe seines Lebens gewann Lloyd mehrere Emmys: 1982 und 1983 wurde er für "Taxi" und 1992 für "Road to Avonlea" ausgezeichnet.