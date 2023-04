Oscarpreisträgerin Brie Larson spielt eine der Hauptrollen in "The Marvels".

Zum kommenden Marvel-Film "The Marvels" mit den Stars Samuel L. Jackson und Brie Larson ist der erste Trailer erschienen.

Im November 2023 wird mit "The Marvels" der mittlerweile 33. Film aus dem großen Marvel Cinematic Universe in den Kinos starten. Zum Werk von Regisseurin Nia DaCosta (33) mit Oscarpreisträgerin Brie Larson (33) in der Hauptrolle ist nun auch der erste Trailer erschienen. Das rund zweiminütige Vorschauvideo stimmt auf einen unterhaltsamen Superhelden-Blockbuster ein.

Darum geht es in "The Marvels"

Hauptfiguren in "The Marvels" sind Captain Marvel (Larson), die aus der Serie "Ms. Marvel" bekannte junge Heldin Kamala Khan (Iman Vellani, 20) sowie Monica Rambeau (Teyonah Parris, 35), die zuvor bereits in "WandaVision" zu sehen war. Die drei ungleichen Heldinnen tauschen im MCU-Film immer dann ihre Körper, wenn sie ihre übermenschlichen Superkräfte einsetzen. In der Folge müssen sie ein Team bilden, um gemeinsam nicht weniger als das gesamte Universum zu retten.

Neben den drei Hauptdarstellerinnen wirkt in "The Marvels" Schauspiel-Legende Samuel L. Jackson (74) mit. Der 74-Jährige verkörpert erneut den kultigen Avengers-Chef Nick Fury. Außerdem als Darsteller bestätigt sind Zawe Ashton ("The Handmaid's Tale", 38) und Park Seo-joon ("Parasite", 34).