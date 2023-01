Eine Fortsetzung von "The Masked Dancer" ist von ProSieben vorerst nicht geplant. Mit "The Masked Singer" hingegen geht es 2023 weiter.

Während ProSieben nach sieben Staffeln nach wie vor an der Gesangsshow "The Masked Singer" festhält, ist das Spin-off "The Masked Dancer" nach nur einer Ausgabe vorerst auf Eis gelegt worden. Das hat ProSieben-Sprecher Christoph Körfer "DWDL.de" bestätigt. Demnach plant der Privatsender in den kommenden Monaten keine Fortsetzung von dem Tanzformat.

"The Masked Singer" geht 2023 weiter

Die erste und bislang einzige Staffel von "The Masked Dancer" wurde Anfang 2022 ausgestrahlt, Oliver Petszokat (44) gewann die Show in einem Affen-Kostüm. Im Vergleich zum Original fuhr die Sendung allerdings deutlich schwächere Quoten ein.

"The Masked Singer" hingegen soll im ersten Halbjahr 2023 mit einer achten Staffel weitergehen, sagt Körfer. Ein festes Datum gibt der Sender allerdings noch nicht preis.