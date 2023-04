Das Rateteam in der 1. Liveshow von "The Masked Singer" bestand aus Gast Wincent Weiss, Ruth Moschner und Rea Garvey (v.li.). In Folge zwei wird wieder ein Promi mitraten...

"The Masked Singer"

"The Masked Singer" Das ist der nächste Gast im Rateteam

Zu Beginn der neuen "The Masked Singer"-Staffel hat Musiker Wincent Weiss das Rateteam verstärkt. Nun darf ein Comedian seine Tipps abgeben.

Als erster Gast der neuen Staffel "The Masked Singer" saß Musiker Wincent Weiss (30) vergangene Woche im Rateteam neben den festen Größen Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (46). In Folge zwei wird nun ein Comedian seine Tipps dazu abgeben, welche Prominenten sich hinter den Masken verbergen: Rick Kavanian (52) wird am kommenden Samstag (20:15 Uhr) mitraten, wie der Sender ProSieben nun bekannt gab.

Rick Kavanian hat Erfahrung bei "The Masked Singer"

In der Show kennt sich Kavanian aus: In Staffel sieben, die im Herbst 2022 lief, stand er selbst als Rosty auf der "The Masked Singer"-Bühne und belegte den dritten Platz.

Zum Auftakt der neuen Staffel gab es eine große Überraschung: Schauspieler Jan Josef Liefers (58) musste die ProSieben-Show verlassen. Der "Tatort"-Star war das Känguru. Noch im Rennen sind damit die Kostüme Diamantula, Frotteefant, Igel, Pilz, Schuhschnabel, Seepferdchen, Toast und Waschbär. Präsentiert wird die Sendung von Matthias Opdenhövel (52).