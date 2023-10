Matthias Opdenhövel moderiert auch die neue "The Masked Singer"-Staffel.

"The Masked Singer"

"The Masked Singer" Die neue Staffel startet schon Mitte November

Das erste Geheimnis ist gelüftet: Die neunte Staffel "The Masked Singer" (kurz TMS) startet am 18. November um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

Was noch bekannt ist

Wie in den Ausgaben zuvor wird auch dieses Mal Matthias Opdenhövel (53) durch die Rate- und Musiksendung führen. Ebenfalls kein Geheimnis ist das Konzept: Promis in unfassbar aufwendigen Masken und Kostümen versuchen von Show zu Show gesanglich so zu überzeugen, dass sie weiterkommen und dennoch unerkannt bleiben. Ein Rateteam aus weiteren Promis versucht dagegen den Bühnenstars - mal sind es Musik-Profis, mal Sport-Stars oder Menschen aus dem Polit-Zirkus - anhand von unterschiedlichen Hinweisen, der Musikauswahl oder der Performance auf die Schliche zu kommen.

Das war es dann aber auch schon wieder mit den Bekanntmachungen. Bis zum Start "bleibt quasi alles Weitere - nahezu alle Masken, das Rateteam, die Gäste und das Finaldatum - geheim", wie es in der Senderankündigung vom Mittwoch heißt.

Zwei Ausgaben pro Jahr

Die erste Ausgabe flimmerte im Sommer 2019 über die Bildschirme. Seit dem darauffolgenden Jahr gibt es jeweils eine Frühjahrs- und eine Herbststaffel. Die bisherigen acht Gewinnerinnen und Gewinner sind alle aus der Musikbranche gewesen. Zuletzt siegte im Mai 2023 der Schweizer Sänger Luca Hänni (29).

Im Weihnachtsspecial 2021 mit nur drei Masken setzte sich Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (43) durch.