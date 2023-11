Jenke von Wilmsdorff ist der erste Gast im Rateteam der neunten Staffel von "The Masked Singer".

TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff (58) nimmt zum Start der neuen Staffel von "The Masked Singer" am Ratetisch neben Ruth Moschner (47) und Alvero Soler (32) Platz. Das hat ProSieben am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Auftaktfolge läuft am kommenden Samstag (18. September) ab 20:15 Uhr.

Dann geht es für das prominente Rateteam wieder darum, die Stars hinter den Masken zu erkennen. Jenke von Wilmsdorff ist erstmals mit dabei und versucht als Gast herauszubekommen, welcher Promi kostümiert auf der Bühne singt und tanzt. Fest zum Rateteam gehören in diesem Jahr Ruth Moschner (47) und Alvaro Soler (32), in jeder Show sollen sie Verstärkung durch eine weitere Person bekommen.

Zweite Folge läuft an einem Sonntag - wegen "Wetten, dass...?"

Die neunte Staffel "The Masked Singer" läuft immer samstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Eine Ausnahme bildet die zweite Folge, die am Sonntag, 26. November, gezeigt wird. Moderator Matthias Opdenhövel (53) erklärt den Grund dafür: "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten. Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen", zitiert ihn der Sender. "Deshalb stiehlt 'The Masked Singer' ausnahmsweise Joko Winterscheidt die Show und feiert die zweite Live-Ausgabe nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag." Ab der dritten Liveshow (2. Dezember) geht es dann wieder zum gewohnten Sendeplatz weiter.