Bald startet die sechste Staffel von "The Masked Singer". Wieder mit dabei: Ruth Moschner und Rea Garvey in der Ratejury.

Schon ab dem 19. März geht das Erfolgsformat "The Masked Singer" (immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn) in seine neue Staffel. Doch erst jetzt wurden wichtige Personalien endgültig bestätigt. In einer Pressemitteilung gab der Sender bekannt, dass auch in der sechsten Staffel wieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) da Stamm-Rateteam darstellen werden. Und auch der erste Gastjuror für Folge eins wurde nun enthüllt: Komiker Ralf Schmitz (47) darf als erster die brandneuen Kostüme und das Gesangstalent der maskierten Stars darunter bewerten.

Die Promigäste für die fünf weiteren Ausgaben sind derweil noch geheim. Moschner und Garvey hatten zusammen auch schon die Staffeln zwei, vier und fünf im Rateteam gesessen. Einzig in Staffel drei wurden beide von Sonja Zietlow (53) und Bülent Ceylan (46) ersetzt. In der Premierenausgabe der Show saß dagegen nur Moschner fest im Team, Garvey war einer der Gäste.

Kann Matthias Opdenhövel mitmachen?

Weiterhin guter Dinge ist man bei ProSieben, dass auch Matthias Opdenhövel (51) ein Teil der Show sein kann. Der hatte vor einer Woche via Instagram mitgeteilt, an Corona erkrankt zu sein. Schon damals hatte Sprecher Christoph Körfer auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news beteuert, dass der Auftakt "mit Matthias Opdenhövel" steigt. "Wir freuen uns sehr", so Körfer.

Und auch in der neuesten Mittelung heißt es, dass "Moderator Matthias Opdenhövel [...] auf der 'The Masked Singer'-Bühne" zu sehen sei. Dann werde er neben den sechs schon vorgestellten Kostümen auch die Fan-Maske Brilli präsentieren. In einem Wettbewerb im Vorfeld der neuen Staffel konnten Fans ihren Entwurf einschicken, gewonnen hat eine erst zehn Jahre alte Nachwuchsdesignerin. Deren Skizze wurde dann von Gewandmeisterin Alexandra Brandner zum Leben erweckt.

Zehn Stars machen mit

Ab dem kommenden Samstag werden zehn Promis aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens zum Mitsingen animieren. Die sechs bereits bekannten Kostüme neben Brilli, von denen auch schon Bilder veröffentlicht wurden, sind der Seestern, das Zebra, die Möwe, der Dornteufel, der Gorilla sowie der Koala. Drei weitere Verkleidungen sind derzeit noch gänzlich unbekannt.

Bislang hat noch nie ein Promi gewonnen, der rein gar nichts mit Musik am Hut hat. Der amtierende Champ ist der ehemalige "DSDS"-Gewinner Alexander Klaws (38). Er löste vergangenes Jahr Sänger Sasha (50) ab. Staffel eins konnte Max Mutzke (40) für sich entscheiden, gefolgt von Musiker und Schauspieler Tom Beck (44) und Sarah Lombardi (29).