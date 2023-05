Der Schuhschnabel ist der "The Masked Singer"-Sieger 2023: Nachdem das blaue Vogelwesen Federn gelassen hat, kam ein bekannter Sänger zum Vorschein.

"The Masked Singer" Sänger gewinnt im Schuhschnabel-Kostüm

Die Rätsel sind gelöst: Der Schuhschnabel holt sich den "The Masked Singer"-Sieg und mit dem Promi im Igel-Kostüm hat niemand gerechnet.

Am Samstagabend war es bei "The Masked Singer" (ProSieben, auch bei Joyn) an der Zeit, die Hüllen fallen zu lassen. Wer aus dem Rate-Team ist hinter die wahre Identität des Igels, des Frotteefanten, des Schuhschnabels und Mystica (früher Diamantula) gekommen? Viele Fragen wurden im Finale geklärt.

Zwei "The Masked Singer"-Experten unterstützten Rea Garvey (50) und Ruth Moschner (47) in der finalen Show. Schauspieler Daniel Donskoy (33), der Maulwurf und Sieger der letzten Staffel, und Bürger Lars Dietrich (50) aka Werwolf wechselten sich in der Raterunde ab.

Der Frotteefant Elfie brachte mit "No Diggity" Soul auf die Bühne, inklusive Rap-Part. Rea Garvey rechnete mit Martina Hill (48) in dem flauschigen Kuscheltier. Als erstes Kostüm musste Elfie den Rüssel ablegen. Kurz vor der Enttarnung tippte Ruth Moschner auf Melissa Khalaj (33), wie auch das Publikum im Voting. Damit lagen alle genau richtig, denn unter dem Kostüm von Elfie steckte die TV-Moderatorin.

"Können Spinnen sexy sein?", war der Schauspieler von der Performance von Mystica, dem vermeintlichen Spinnenwesen aus der Kelly Family, direkt verzaubert. Ruth Moschner bliebt bei ihrer Vermutung Patricia Kelly (53). Bei dem Mitglied aus der singenden Großfamilie herrschte, wie bereits in der letzten Woche, Einigkeit im Ratetrio. Oder wechselten sich die Kellys etwa wöchentlich unter dem Kostüm ab? Mystica entpuppte sich als zweite Maske und brachte die erwartete Patricia Kelly zum Vorschein.

Luca Hänni steckte unter dem Federkleid

Ratlosigkeit herrschte auch noch nach dem Auftritt des Igels. "Ich finde es so krass. Wir sind im Finale und wir alle haben komplett keine Ahnung, wer du bist", war die Rate-Chefin beeindruckt. Rea Garvey konnte sich Judith Williams (51) vorstellen. Die gute Stimme der ausgebildeten Opernsängerin würde zu dem Stacheltier passen. Daniel Donskoy schickte die Schauspielerinnen Lisa-Marie Koroll (25) und Paula Kalenberg (36) ins Rennen, da beide auch singen könnten. Oder doch Stefanie Kloß (38) oder Katja Riemann (59)? "Die Stimme kommt mir bekannt vor", erinnerte sich Bürger Lars Dietrich und tippte auf Mieze Katz (44) von der Band MIA. Falsch gedacht! Schauspielerin Felicitas Woll (43) war der Igel.

Zum Sieger der achten Staffel wurde der Schuhschnabel gekürt. "Ich schwanke ein bisschen zwischen Rapper Alligatoah und Luca Hänni", erklärte Ruth Moschner nach dem Auftritt des schillernden Vogels. "Heute ist was passiert", war Rea Garvey auf eine andere Spur gestoßen. Es stand ein Eiswagen vor dem Studio, was ein Hinweis auf Nico Santos (30) sein könnte. "Ich habe auf dem Weg hier her Karl Lauterbach getroffen", tippte Daniel Donskoy daher auf den Gesundheitsminister im Kostüm des blauen Vogels. Doch unter den Federn steckte der Schweizer Sänger Luca Hänni (28).