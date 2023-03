Am kommenden Samstag startet die achte Staffel "The Masked Singer". Zum Auftakt verstärkt Musiker Wincent Weiss das Rateteam.

Wincent Weiss (30) wird das Rateteam von "The Masked Singer" als erster Gast der achten Staffel beehren. Neben den festen Größen Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (46) wird der Sänger und "The Voice Kids"-Coach versuchen, die ersten Tipps abzugeben, wer sich hinter den Masken der diesjährigen Staffel verbirgt. Den Auftakt zeigt ProSieben am 1. April (samstags live um 20:15 Uhr und auf Joyn).

Diese Masken sind dabei

Die ersten sechs Masken, mit denen Promis auf die Bühne treten und Songs performen werden, hat der Sender bereits vorgestellt. Das Seepferdchen fällt durch seine Schuppen auf, die durch eine fluoreszierende Farbe im Dunkeln leuchten. Der Igel hat rund 10.000 Stacheln, die von Hand ausgeschnitten, bemalt und beklebt wurden. Das Känguru präsentiert sich hingegen mit Tätowierungen und Sonnenbrille.

Der Pilz möchte bei "The Masked Singer" das Image von Fliegenpilzen verbessern. Seine 10.000 Schuppen wurden alle ausgeschnitten, verstärkt und drapiert. Der Schuhschnabel möchte laut Ankündigung "hoch hinaus". Seine Federn sind aus Thermoplastik, damit die Maske nicht zu schwer wird für den Star. Der Waschbär singt ebenfalls um den Sieg mit. Er betreibt einen von seinem Ururgroßvater gegründeten Waschsalon. Sein Signature-Dance-Move: Der selbst erfundene "Washy Dance".

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler kündigte in einer Mitteilung vom Donnerstag (30. März) zudem eine Neuerung für die Show an: "The Masked Singer" werde "so nah wie nie. Denn in Staffel acht wechseln wirerstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit völlig neuen Blickwinkeln aus den Masken." Dazu werde man erstmals Kameras unter den Masken platzieren.