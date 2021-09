© Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited

Keanu Reeves spielt auch in "The Matrix Resurrections" wieder den Neo.

Keanu Reeves kehrt als Neo ins Kino zurück. Jetzt wurde ein erster Trailer zu "The Matrix Resurrections" veröffentlicht.

Keanu Reeves (57) und Carrie-Anne Moss (54) tauchen als Neo und Trinity im Kino ab dem 23. Dezember 2021 wieder in die Matrix ein. Warner Bros. Pictures hat am 9. September den ersten Trailer zu "The Matrix Resurrections", dem mittlerweile vierten Teil der Reihe, veröffentlicht.

Worum geht es im vierten Teil?

Der rund dreiminütige Clip zeigt, dass sich Fans von Sci-Fi-Action offenbar auf allerhand Kampfkunst, Explosionen und spektakuläre Stunts freuen können. Neo (Reeves) und Trinity (Moss) scheinen sich aber in "Resurrections" zunächst nicht an einander zu erinnern. Der Protagonist befindet sich zu Beginn des Trailers offensichtlich zurück in der Matrix und erzählt einem Psychiater (Neil Patrick Harris, 48): "Ich hatte Träume, die nicht nur Träume waren. Bin ich verrückt?" Neo und Trinity scheinen an Amnesie zu leiden. Und auch die berühmten blauen und roten Pillen werden wieder eine Rolle spielen.

Neben Reeves, Moss und Harris sind in "The Matrix Resurrections" unter anderem Yahya Abdul-Mateen II (35), Jessica Henwick (29), Christina Ricci (41), Jada Pinkett Smith (49) und Priyanka Chopra (39) zu sehen. Zuvor wurde bereits bekannt, dass Hugo Weaving (61, Agent Smith) und Laurence Fishburne (60, Morpheus) nicht mehr dabei sein werden. Regie führte Lana Wachowski (56).