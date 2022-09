TV-Starkoch Jamie Oliver präsentiert in seiner neuen Show Gerichte, die in nur einem Topf oder einer Pfanne zubereitet werden können.

TV-Starkoch Jamie Oliver (47) kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. In seiner neuen Show "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" dreht sich alles um Speisen, die in nur einem Topf, einer Pfanne oder Kasserolle zubereitet werden können. Seine Rezepte wird der Starkoch ab dem 6. Oktober immer donnerstags zur Primetime auf RTL Living vorführen und mit Zuschauern teilen, wie der Sender bekannt gab.

Diese Gerichte kommen auf den Tisch

Auf insgesamt acht Folgen wird die Nachfolgesendung zu "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch" aus dem vergangenen Jahr kommen. Die in nur einem Küchenutensil zubereiteten Gerichte sparen dabei nicht zuletzt Abwaschzeit ein. Auf den Tisch kommen so leckere Speisen wie Tomaten-Gnocchi, ein Fischauflauf, Schweinebraten mit Risotto oder ein Schokoladenkuchen mit Buttercreme.

Wie vom britischen Starkoch gewohnt, müssen Zuschauer keine Küchenprofis sein, um seinen kinderleichten Rezepten zu folgen. Auch etliche hilfreiche Kochkniffe führt er vor. Olivers bereits erschienenes Kochbuch "ONE: Geniale One Pot Gerichte" begleitet die neue Show auf RTL Living.