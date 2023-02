Tom Hiddleston (l.) und Hugh Laurie in der ersten Staffel von "The Night Manager" von 2016.

"The Night Manager"

"The Night Manager" Zweite Staffel für gefeierte Serie

Nach sieben Jahren geht "The Night Manager" in die nächste Runde. Tom Hiddleston verkörpert wieder die Hauptrolle.

"The Night Manager" bekommt nach sieben Jahren eine weitere Staffel. Wie "Deadline" berichtet, arbeiten der britische Sender BBC und der Streaminggigant Amazon Prime Video an einer Fortsetzung der gefeierten Miniserie von 2016 nach einem Roman von John le Carré (1931-2020).

Die Dreharbeiten sollen Ende dieses Jahres in London und Südamerika stattfinden. Offiziell bestätigt ist die zweite Runde laut "Deadline" aber noch nicht. Es sollen sogar gleich zwei Staffeln in Planung sein.

"The Night Manager": Hochdotierte Spionageserie mit Starbesetzung

"Loki"-Star Tom Hiddleston (42) soll wieder die Hauptfigur Jonathan Pine verkörpern. In der ersten Staffel arbeitete der britische Ex-Soldat als Nachtmanager in einem Hotel in der Schweiz. Der britische Geheimdienst schleust ihn in den engsten Kreis des Waffenhändlers Richard Roper.

Die Verfilmung des Romans von John le Carré wurde nicht nur von der Kritik gefeiert. Bei den Golden Globes wurde Tom Hiddleston mit dem Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet. Bester Nebendarsteller wurde Hugh "Dr. House" Laurie (63), der Richard Roper spielt. Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), die Pines Kontaktfrau beim Geheimdienst darstellte, gewann den Golden Globe als beste Nebendarstellerin.

Den illustren Cast ergänzte Elizabeth Debicki (32), die später als Lady Di in "The Crown" zum Star wurde. Regie führte die Dänin Susanne Bier (62), die 2011 mit "In einer besseren Welt" den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film erhielt.

"The Night Manager": Darum geht es in Staffel zwei

Die erste Staffel von "The Night Manager" hatte den Roman aus dem Jahr 1993 in die damalige Gegenwart verlegt. Auch die nächste Runde soll im Hier und Jetzt spielen. Nachdem er von dem Tod des Waffenhändlers Roper erfährt, wird Jonathan Pine in eine noch gefährlichere Mission geschickt. Mehr ist von der Story noch nicht bekannt.

Welche Darsteller neben Tom Hiddleston auch in den geplanten Staffeln von "The Night Manager" auftauchen, ist ebenfalls noch offen. Gesichert ist bisher nur, dass Drehbuchautor David Farr (53) auch in Season 2 das Skript verfassen wird.