"The sweet Taste" "The Taste"-Ableger startet im Februar

"The sweet Taste", die neue Kochshow, bei der es um Nachtisch geht, wird im Februar in Sat.1 starten. Das gab der Sender jetzt bekannt.

"The sweet Taste", die Nachtisch-Version der Kochshow "The Taste", hat ein Startdatum: Die erste Folge wird am Mittwoch, 22. Februar 2023 in Sat.1 ausgestrahlt (20:15 Uhr, auch auf Joyn). In dem süßen Ableger der Show können Hobby- und Profiköchinnen und -köche sich in Sachen Nachtisch beweisen.

Preisgeld von 25.000 Euro

Die Teilnehmenden werden dabei von ihren Coaches Frank Rosin (56), Alexander Herrmann (51), Tim Raue (48) und Alex Kumptner (39) unterstützt. Die Kreationen werden von der Jury anschließend blind verkostet und bewertet. Der Gewinner oder die Gewinnerin mit dem schmackhaftesten Löffel darf sich über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.

Auch die Muttersendung "The Taste" kommt dieses Jahr mit einer neuen Staffel zurück. In der elften wird jedoch ein Coach fehlen: "Frank Rosin wird 2023 in der neuen Show 'The sweet Taste' zu sehen sein. Bei 'The Taste' macht er nach zehn Jahren als Juror eine Pause", gab Sat.1 bekannt. Zuletzt hatte Jari von Team-Coach Raue 50.000 Euro und sein eigenes Kochbuch gewonnen.