von Laura Stunz "The Voice Kids"-Kandidatin Emma sorgt in der dritten Ausgabe der Blind Auditions für Aufsehen: Mit ihrem Cover von Eminems Song "Mockingbird" überzeugt sie nicht nur alle vier Coaches, sondern auch das Internet. Auf TikTok geht ihr Auftritt viral – und erreicht so auch den Rapper selbst.

Was ein Auftritt: Kandidatin Emma begeistert in der dritten Ausgabe der Blind Auditions bei "The Voice Kids" mit ihrem Cover von Eminems Song "Mockingbird".

NFL-Finale Halbzeit-Show beim Super Bowl in Bildern: die Rapper und die Promis 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Halbzeit in Ingelwood: Als Bühne ist im Stadion eine Art kleine Stadt mit komplett weißen Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut. Mehr

"Schnallt euch an, denn jetzt kommt endlich Rap bei The Voice Kids!", kündigt die 14-Jährige vor ihrem Auftritt an – und verspricht damit nicht zu viel. Die Wienerin überzeugt in voller Hinsicht, nach nur kurzer Zeit drücken alle vier Coaches den Buzzer und wollen Emma in ihrem Team haben.

"Das war der coolste Auftritt bei 'The Voice Kids'"

"Das war der absolut coolste Auftritt, den ich bis jetzt hier bei 'The Voice Kids' gehört und gesehen habe", schwärmt Coach Wincent Weiss. "Ich würde mir von Herzen wünschen, dass ich das noch mal hören dürfte". Auch Alvaro Soler zeigt sich begeistert und fordert die Österreicherin direkt zu einem Duett auf. Letztendlich entscheidet sich Emma jedoch für Team "Michi und Smudo" - und bleibt so ihrem Genre treu.

Richtig aufregend wird es für die 14-Jährige aber erst nach der Show. Nicht nur Zuschauer und Coaches sind begeistert von der Junior-Rapperin, auf TikTok geht ein Video von Emmas Auftritt viral. Mehr als 2,6 Millionen Likes hat das Video nach kürzester Zeit, in den Kommentaren wird die Newcomerin groß gefeiert. "Das war mehr als nur mega!" und "Besser als das Original. Hammer die Kleine", heißt es in nur zwei von tausenden Kommentaren.

Eminems erster TikTok-Kommentar

Ein Kommentar sorgt nach kurzer Zeit aber für besonderes Aufsehen: Eminem selbst kommentiert das Video. Es soll sein erster Kommentar auf der Plattform gewesen sein. Seine Reaktion auf die Performance seines Songs: Ein mehr oder minder eindeutiger Emoji, der eine Augenbraue hochzieht.

Was Eminem mit seinem Kommentar ausdrücken möchte, bleibt wohl Interpretationssache © Screenshot via TikTok

Was immer Eminem damit sagen möchte: Wir ziehen den Hut vor Emma: Der 2004 veröffentlichte Song, den der Rapper Tochter Hailie und seiner adoptierten Nichte Lainie gewidmet hat, befindet sich seit Emmas Auftritt wieder auf Platz fünf der Top 100 der offiziellen deutschen Single-Charts. Chapeau.