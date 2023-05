Die Coaches Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey (v.l.n.r.) kehren allesamt nicht für Staffel 13 von "The Voice of Germany" zurück.

"The Voice of Germany" Alle vier Coaches pausieren in 13. Staffel

Zuschauerinnen und Zuschauer von "The Voice of Germany" werden in diesem Jahr eine komplett neue Riege an Coaches zu sehen bekommen. Sat.1 und ProSieben gaben diesbezüglich am heutigen Sonntag auf Twitter bekannt: "Nach der wunderbaren letzten #TheVoice-Staffel legen unsere Coaches Stefanie Kloß von @SILBERMOND, Sieger-Coach Mark Forster @forstermusic, unser Lieblings-Ire @ReaGarvey und Musikgröße Peter Maffay dieses Jahr eine #TVOG-Pause ein."

"Niemals geht man so ganz"

Während Kult-Rocker Peter Maffay (73) erst in der von August bis November 2022 ausgestrahlten zwölften Staffel der Show das Team der "The Voice of Germany"-Coaches verstärkte, waren Sänger Mark Forster (40), seine Kollegin Stefanie Kloß (38) und der irische Publikumsliebling Rea Garvey (50) in den vergangenen Jahren mehrfach Teil des Erfolgsformats.

"Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier", bedankte sich ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann (43) auf Twitter bei den vier Coaches der vergangenen Staffel "für großartige und wunderschöne Stunden". Die scheidenden Coaches Kloß, Garvey, Forster und Maffay seien "immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen".

"The Voice of Germany" 2023: Wer wird neuer Coach?

Wer in der neuen "The Voice of Germany"-Staffel "2023 auf den roten Stühlen sitzt", wollen ProSieben und Sat.1 "rechtzeitig bekannt" geben, wie die Sender in einem Statement gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news mitteilen.