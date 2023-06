von Laura Stunz Im Herbst 2023 startet die 13. Staffel von "The Voice of Germany". Fans der Sendung dürfen sich nicht nur über neue Coaches, sondern auch über eine Regelveränderung freuen.

Seit feststeht, welche Stars als neue "The Voice of Germany"-Coaches in die Fußstapfen von Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey treten werden, warten Fans des Casting-Formates gespannt auf den Start der 13. Staffel, der für Herbst 2023 ankündigt wurde.

"The Voice" Staffel 13: Fünf neue Coaches

In diesem Jahr setzt sich die Jury aus fünf Coaches zusammen, die allesamt Show- und Casting-Erfahrung mit sich bringen. Neben den "Tokio Hotel"-Brüdern Bill und Tom Kaulitz werden der irische Sänger Ronan Keating, Rapperin Shirin David und Giovanni Zarrella in der 13. Staffel Platz auf den roten Juroren-Stühlen des Formats nehmen.

Die neuen "The Voice"-Coaches stehen fest: Rapperin Shirin David, Musiker Bill und Tom Kaulitz, der irische Sänger Ronan Keating und Entertainer Giovanni Zarrella. © div/dpa

Bill und Tom Kaulitz saßen 2013 bereits in der Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", 2017 nahm auch Shirin David einen Platz als "DSDS"-Jurorin ein. Giovanni Zarrella wurde selbst als Teil der Band Bro'Sis bekannt und ist mittlerweile Moderator seiner eigenen ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show". Und "When You Say Nothing At All"-Sänger Ronan Keating war bereits als Jurymitglied in der australischen Version von "The X Factor" und "The Voice" sowie in Großbritannien bei "The Voice Kids" zu sehen.

Doch auch für die erfahrenden Coaches wird die diesjährige Staffel eine neue Herausforderung. Die "Bild" will von einer Regeländerung erfahren haben, die für die Coaches und die Kandidaten alles auf den Kopf stellt.

Denn ab sofort sollen sich die Coaches während eines Auftritts gegenseitig "blocken" können. Wenn ein Team so überzeugt von einem Talent ist, dass es dieses in seinem Team haben möchte, kann es die anderen Coaches daran hindern, sich ebenfalls umzudrehen. Das bedeutet aber auch, dass der Kandidat sich den geblockten Juror nicht aussuchen kann, bei ihm steht "blocked".

Spannend und unterhaltsam dürfte das vor allem für die Zuschauer werden. Denn die neue Regel wird die Coaches untereinander vermutlich ziemlich aufmischen, sollten sich gleich mehrere für ein Talent begeistern.