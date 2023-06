Staffel 13 von "The Voice of Germany" ist ab Herbst 2023 auf ProSieben und in SAT.1 zu sehen.

"The Voice of Germany" 2023: Neue Jury steht fest – ein internationaler Star ist mit dabei

von Laura Stunz Noch im Herbst dieses Jahres geht "The Voice of Germany" in die 13. Runde. Jetzt stehen die Coaches fest.

Seit bekannt ist, dass alle vier bisherigen Coaches in der neuen Staffel von "The Voice of Germany" pausieren werden, warten Fans der Sendung gespannt auf die neue Besetzung des Musikformates. Jetzt steht fest, wer ab Herbst 2023 in die Fußstapfen von Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey treten wird.

Erst Ende Mai verabschiedete der Sender die vier Coaches der vergangenen Staffel mit den Worten "Ihr wisst: Als Teil der großen 'The Voice'-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre." Zur neuen Besetzung verriet Senderchef Daniel Roseman dann kurz darauf gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Dieses Jahr wird "'The Voice of Germany' 2023 neu – und bleibt vertraut."

Star-Jury mit Castingshow-Erfahrung

Was er damit meint, erfahren wir jetzt: Denn neben den "Tokio Hotel"-Brüdern Bill und Tom Kaulitz werden der irische Sänger Ronan Keating, Rapperin Shirin David und Giovanni Zarrella in der 13. Staffel Platz auf den roten Juroren-Stühlen des Formats nehmen. Vertraut sind die neuen Coaches deshalb, da sie allesamt Castingshow-Erfahrung mitbringen.

Bill und Tom Kaulitz saßen 2013 bereits in der Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", 2017 nahm auch Shirin David einen Platz als "DSDS"-Jurorin ein. Giovanni Zarrella wurde selbst als Teil der Band Bro'Sis bekannt und ist mittlerweile Moderator seiner eigenen ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show". Und "When You Say Nothing At All"-Sänger Ronan Keating war bereits als Jurymitglied in der australischen Version von "The X Factor" und "The Voice" sowie in Großbritannien bei "The Voice Kids" zu sehen.

Die neuen "The Voice"-Coaches stehen fest: Rapperin Shirin David, Musiker Bill und Tom Kaulitz, der irische Sänger Ronan Keating und Entertainer Giovanni Zarrella. © div/dpa

Dass die neue Jury erst jetzt feststeht, sei laut "Bild" darauf zurückzuführen, dass die Verhandlungen für die neue Staffel nicht leicht gewesen sein sollen. So kommt es, dass die Dreharbeiten gleichzeitig mit der Ankündigung zum 6. Juni starten.

Quelle: "Bild", mit Material von dpa