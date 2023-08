"The Voice Rap" geht mit den Coaches Kool Savas und Dardan an den Start. Jetzt steht fest, ab wann das "The Voice"-Spin-off zu sehen ist.

"The Voice Rap" geht im Herbst als neues "The Voice"-Spin-off an den Start. Joyn hat nun bekannt gegeben, wann das Format auf der Streamingplattform abrufbar ist. Die erste Ausgabe feiert am Donnerstag, 14. September, auf Joyn Premiere. Acht Wochen lang wird dann immer donnerstags eine neue Folge der Sendung zu sehen sein.

Im Spin-off werden zwei Coaches die besten Rap-Talente suchen und ihre Erfahrungen weitergeben. "Dass es jetzt 'The Voice Rap' gibt, find ich geil und dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesending", erklärt Kool Savas (48). An seiner Seite nimmt Dardan (25), Deutschrapper aus Stuttgart, der auch unter dem Pseudonym Mister Dardy bekannt ist, auf einem der roten Stühle Platz . "'The Voice' hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist", erklärt der Musiker. Das neue Format biete eine einzigartige Plattform "für junge, freshe Talente, die unsere Kultur representen und voranbringen".

"The Voice Rap": So funktioniert die Musikshow

In vier Blind Auditions werden die Coaches ihre Stühle für die besten Talente umdrehen, dann folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im Finale des Spin-offs werden vier Talente antreten, jeweils eine Kandidatin oder ein Kandidat pro Coach wird ins Publikums-Voting geschickt. Das Talent mit den meisten Stimmen zieht schließlich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und hat damit Chancen auf den Sieg in der 13. Ausgabe der Musikshow.

In der neuen "The Voice"-Staffel nehmen ebenfalls neue Gesichter auf den roten Stühlen Platz: Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) werden fünf Stars zum ersten Mal am Buzzer sein. ProSieben und Sat.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im Wechsel. Wann "The Voice of Germany" und auch "The Voice Rap" im TV zu sehen sind, steht noch nicht fest.