Ihr neuestes Projekt ist noch gar nicht erscheinen, da planen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio schon einen weiteren gemeinsamen Film.

Leonardo DiCaprio (47) wird ein weiteres Mal für Star-Regisseur Martin Scorsese (79) vor die Kamera treten. Die beiden planen laut eines Berichts des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" eine Adaption des Buches "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder" für Apple.

Eine Geschichte zwischen Heldentum und Meuterei

"The Wager" erzählt die Geschichte von 30 schiffbrüchigen Männern, die im Januar 1742 an der Küste Brasiliens landen. Sie gehören zur Besatzung eines britischen Schiffs, das sich auf geheimer Mission befand und havariert war. Zunächst werden sie als Helden gefeiert, doch rund sechs Monate später treffen drei weitere Männer an der chilenischen Küste ein. Diese behaupten, dass es sich bei der anderen Gruppe um Meuterer handle.

Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der Film erscheint. Das Buch von David Grann (55) soll erst im April 2023 veröffentlicht werden. Auch der Start für "Killers of the Flower Moon", DiCaprios und Scorseses noch unveröffentlichtes Western-Drama, wird erst für das kommende Jahr erwartet.

Darin ist der Hollywood-Star unter anderem neben Kolleginnen und Kollegen wie Robert De Niro (78), Jesse Plemons (34) und Lily Gladstone (35) zu sehen. Auch "Killers of the Flower Moon" basiert auf einem Buch von Grann. Zuvor hatten Scorsese und DiCaprio gemeinsam bereits an mehreren Filmen gearbeitet, darunter an "The Wolf of Wall Street" aus dem Jahr 2013 und "Shutter Island" von 2010.