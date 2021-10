Norman Reedus (re.) als Daryl Dixon und Jeffrey Dean Morgan als Negan in "The Walking Dead": Welche Charaktere kommen im Spin-off vor?

AMC hat den Fans von "The Walking Dead" eine frohe Botschaft überbracht: Die Serie "Tales of the Walking Dead" wird 2022 Premiere feiern.

AMC hat an diesem Dienstag (12. Oktober) in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass die neue Spin-off-Serie zu "The Walking Dead" im Sommer 2022 erscheinen wird. Bei "Tales of the Walking Dead" handelt es sich um eine "episodische Anthologie", die die Hintergrundgeschichten bereits existierender oder neuer Charaktere beleuchtet. Die Handlung der jeweils einstündigen Folgen steht also für sich. Welche Figuren genau im Mittelpunkt stehen, ist noch nicht bekannt.

Channing Powell, Autorin und Produzentin von "The Walking Dead" und "Fear the Walking Dead", wird als Showrunnerin tätig sein. Die Produktion der ersten Staffel mit sechs Episoden soll Anfang nächsten Jahres beginnen und im Sommer 2022 bei AMC und AMC+ an den Start gehen. Mit der Anthologie-Serie wolle man treue Fans belohnen, aber auch neuen Zuschauern die Möglichkeit bieten, in die Geschichte einzusteigen, erklärt Dan McDermott von AMC in einem Statement.

Großes "The Walking Dead"-Universum

Die Original-Serie "The Walking Dead" endet mit der aktuellen elften Staffel. Der Ableger "Fear the Walking Dead" wurde im Juli 2019 um eine sechste Staffel verlängert. Am 5. Oktober startet der zweite Spin-off "The Walking Dead: World Beyond" in Deutschland und Österreich auf Amazon Prime Video. Ein weiteres Spin-off ist zudem in Planung und soll 2023 über die TV-Bildschirme flimmern. Es soll sich auf die Geschichte der beliebten Charaktere Daryl Dixon (Norman Reedus, 52) und Carol Peletier (Melissa McBride, 56) konzentrieren.