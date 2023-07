Die "The Walking Dead"-Spin-offs "Dead City" und "Daryl Dixon" bekommen jeweils eine zweite Staffel, wie AMC auf der Comic-Con ankündigte.

Die "The Walking Dead"-Spin-offs "Dead City" und "Daryl Dixon" werden fortgesetzt: Wie "Variety" berichtet, werden beide Serien eine zweite Staffel bei AMC bekommen. Die Ankündigung wurde demnach am Freitag auf der Comic-Con in San Diego gemacht.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" mit Norman Reedus (54) in der Hauptrolle soll im September anlaufen. Für "Dead City" kommt die Zusage zur Verlängerung vor dem Finale der ersten Staffel, das am 23. Juli in den USA ausgestrahlt wird. Lauren Cohan (41) und Jeffrey Dean Morgan (57) spielen in der Serie die Hauptrollen Negan und Maggie.

AMC-Chef Dan McDermott freute sich auf der Veranstaltung: "Das nächste Kapitel im 'Walking Dead'-Universum wird mit einer großartigen ersten Staffel von 'Dead City' und der mit Spannung erwarteten neuen Reise von Fan-Liebling Daryl Dixon im September weiter gedeihen."

Drittes Spin-off "The Ones Who Live" startet 2024

Eine weitere Spin-off-Serie namens "The Walking Dead: The Ones Who Live", die sich um die Charaktere Rick Grimes (Andrew Lincoln, 49) und Michonne Hawthorne (Danai Gurira, 45) drehen wird, wurde auch noch für das Jahr 2024 angekündigt.

"The Walking Dead: Dead City" handelt von Maggie und Negan, die auf der Suche nach Maggies entführtem Sohn in ein zerstörtes Manhattan reisen. In der Serie spielen außerdem Zeljko Ivanek (65), Gaius Charles (40), Logan Kim (16) und Karina Ortiz (31) mit. Die erste Staffel mit sechs Episoden wurde am 18. Juni ausgestrahlt.

In "The Walking Dead: Daryl Dixon" strandet Publikumsliebling Daryl in Frankreich, ohne zu wissen wie und warum er dort ist. Die Serie zeigt seine Reise durch ein zerrüttetes Frankreich und die komplizierten Verbindungen, die er währenddessen knüpft. Neben Reedus spielen in der Serie Clémence Poésy (40), Adam Nagaitis (38), Anne Charrier (49) und Eriq Ebouaney (55) mit. Die Serie wird Ende dieses Jahres bei Magenta TV zu sehen sein.