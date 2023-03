Kurz nach der finalen Staffel von "Fear the Walking Dead" werden auch in der neuen Miniserie "Dead City" die Zombies zurückkehren.

Nicht mehr lange und das umfangreiche "Walking Dead"-Universum ist um ein Kapitel reicher. Wie über den offiziellen Twitter-Account zur Serie nun enthüllt wurde, steht der erste der neu geplanten Ableger in weniger als drei Monaten an. Am 18. Juni 2023 werde demnach "The Walking Dead: Dead City" in den USA bei AMC und AMC+ an den Start gehen. Mit einer zeitnahen Ausstrahlung in Deutschland - so, wie es zuletzt bei der Hauptserie via Disney+ der Fall gewesen war - ist zu rechnen.

Das als Miniserie angekündigte Spin-off "Dead City" wird ein ungleiches Duo vereinen: Die bekannten Figuren Maggie (Lauren Cohan, 41) und Ex-Superschurke Negan (Jeffrey Dean Morgan, 56) werden darin im Mittelpunkt stehen. Zum Inhalt hieß es: "Jahre sind vergangen, seit wir das letzte Mal Maggie und Negan gesehen haben. Sie müssen eine heikle Allianz bilden, um eine gefährliche Mission zu bewältigen." Zur Erinnerung: Morgans Figur wurde mit dem bestialischen Mord an Fanliebling Glenn (Steven Yeun, 39) eingeführt - dem Ehemann von Cohans Charakter.

Noch viel mehr Zombies wanken ins TV

"Dead City" ist nur eines von mehreren neuen "Walking Dead"-Formaten. Ebenfalls für dieses Jahr, allerdings noch mit keinem konkreten Startdatum, ist die Serie "Daryl Dixon" angekündigt worden, in der Norman Reedus (54) als titelgebender Recke zurückkehrt.

Und auch die mit großer Spannung erwartete "The Walking Dead"-Rückkehr des einstigen Hauptdarstellers Andrew Lincoln (49) befindet sich inzwischen offiziell in der Mache. Ende Februar dieses Jahres wurde verkündet, dass die Dreharbeiten zur Ableger-Miniserie mit Lincoln und Danai Jekesai Gurira (45) begonnen haben. "Andrew Lincoln und Danai Gurira sind zurück am Set! Das nächste Kapitel von Rick und Michonnes Geschichte beginnt ...", hieß es damals zu zwei Bildern vom Set.

Die Story des von Lincoln verkörperten Ex-Polizisten Rick Grimes sollte ursprünglich in drei Kinofilmen zu Ende erzählt werden. Stattdessen wurde auf der Comic-Con 2022 eine sechsteilige Spin-off-Serie angekündigt. In der Show befindet sich Michonne auf der Suche nach ihrer verschwundenen Liebe, die sie lange Zeit für tot gehalten hatte. Darstellerin Gurira verließ "The Walking Dead" in der zehnten Staffel, während Lincoln in Staffel neun ausschied.

Die Hauptserie fand am 20. November 2022 und nach elf Staffeln ihr Ende. Unlängst wurde zudem bekanntgegeben, dass das erste Spin-off namens "Fear the Walking Dead" nach seiner im Mai dieses Jahres anstehenden achten Staffel sein Ende finden wird.