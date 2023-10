"The Walking Dead: The Ones Who Live": Teaser gibt Vorgeschmack auf neues Spin-off mit Andrew Lincoln

Streaming-Tipp "The Walking Dead: The Ones Who Live": Teaser gibt Vorgeschmack auf neues Spin-off mit Andrew Lincoln

von Laura Stunz Er ist zurück: Im neuen "The Walking Dead"-Spin-off feiert Andrew Lincoln als Rick Grimes sein Comeback. Nun gibt der erste Teaser-Einblicke, was Fans der Serie erwarten dürfen.

Bereits 2019 mussten sich Fans der Serie "The Walking Dead" von Zuschauerliebling Andrew Lincoln in der Rolle als Rick Grimes verabschieden. Nach der neunten Staffel der Erfolgsserie kehrte der Darsteller der Serie den Rücken, um mehr Zeit für sein Privateleben und seine Familie zu haben. Michonne-Darstellerin Danai Gurira folgte ihm eine Staffel später. Doch wie es scheint, kann der 50-Jährige mit seinen Zombi-Jahren nicht komplett abschließen. Im neuen "The Walking Dead"-Spin-off "The Walking Dead: The Ones Who Live" wird er im Februar 2024 erstmals wieder zusammen mit Gurira zu sehen sein.

Ein neuer Teaser, der im Rahmen der Comic Con in New York City veröffentlicht wurde, gibt einen ersten Vorgeschmack auf das heiß ersehnte Prequel, das Rick und Michonne als Liebende endlich wieder vereinen soll. Doch neben der wohl beliebtesten Liebesgeschichte der Serie soll das Spin-off auch einige offene Fragen klären. Im Teaser sieht man Rick, wie er sagt: "Ihr müsst wissen, dass ich versucht habe, diesen Ort zu verlassen – doch ich habe versagt. Ihr müsst wissen, dass ich es versucht habe. Ich habe es versucht, aber ich habe versagt." Seine letzten Worte lauten: "Das einzige, dass ihr wissen müsst: Ich liebe euch".

"The Walking Dead: The Ones Who Live": Was passierte mit Rick Grimes?

Damit bezieht sich der Darsteller direkt auf das Ende der 9. Staffel, bei dem er in einem mysteriösen Hubschrauber verschwunden und seither nie wieder aufgetaucht ist. Michonne begab sich in Staffel 10 infolgedessen auf die verzweifelte Suche nach ihrem Geliebten und ist seitdem auch von der Bildfläche verschwunden. Beim großen Serienfinale im November vergangenen Jahres bekamen Zuschauer bereits einen ersten Hinweis darauf, welche Qualen die beiden Charaktere in der Zwischenzeit alleine durchgemacht haben mussten: Rick befindet sich zu dieser Zeit in den Händen der Civic Republic Military, die ihn nicht gehen lässt. Doch auch Michonne scheint mittlerweile zu wissen, dass Rick noch am Leben sein muss – und setzt alles darauf, ihn wiederzufinden.

Bereits im Juli dieses Jahres wurde das Prequel auf der Comic Con in San Diego angekündigt. Damals versprachen die Macher den Zuschauern eine "epische und wahnsinnige Liebesgeschichte" zwischen den Hauptdarstellern – mit Einblicken in die letzten Monate der beiden. Neben Lincoln und Gurira werden auch weitere bekannte Gesichter einen Auftritt im Spin-off haben. Wie "TVLine" bekanntgab, kehren auch Pollyanna McIntosh als Jadis und Terry O'Quinn als Beale wieder zurück.

"The Walking Dead" zählt mit durchschnittlich 14,4 Millionen Zuschauern pro Episode der letzten Staffel zu den erfolgreichsten Serien der heutigen Zeit. Vier Ableger der Erfolgsserie wurden bereits veröffentlicht, darunter "Fear The Walking Dead", "The Walking Dead: World Beyond" sowie "Tales of The Walking Dead". Übrigens: Neben "The Walking Dead: The Ones Who Live" dürfen sich Fans noch in diesem Jahr über ein weiteres Spin-off mit dem Titel "The Walking Dead: Daryl Dixon" freuen.

"The Walking Dead: The Ones Who Live" soll im Februar 2024 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC erscheinen. Hierzulande wird das Spin-off exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

Quelle: YouTube, "Entertainment Weekly", "TVLine"