In wenigen Wochen startet die zweite Staffel von "The White Lotus" mit Jennifer Coolidge.

"The White Lotus" Zweite Staffel für Oktober geplant

Neue Folgen, frische Gäste und ein anderes Hotel: "The White Lotus" soll im Oktober in den USA mit neuen Folgen zurückkehren.

Die Satire "The White Lotus", die bei den diesjährigen Emmy Awards zahlreiche Preise abräumen könnte, kehrt in den USA im Oktober mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Die sechsteilige erste Staffel der HBO-Serie erzählt von allerhand kuriosen Vorkommnissen rund um die Gäste und die Angestellten eines luxuriösen Resorts auf Hawaii. Einen genauen Termin für die neuen Folgen gibt es noch nicht. Da die Produktionen von HBO hierzulande für gewöhnlich recht schnell zu sehen sind, dürften aber auch deutsche Fans voraussichtlich nicht lange warten müssen.

Im August 2021 hatte HBO angekündigt, dass die Serie eine zweite Staffel bekommen soll. Diesmal werde es aber nicht mehr in ein Luxus-Resort auf Hawaii gehen, hieß es damals bereits. Eines Berichts von "Deadline" zufolge habe die Produktion von sieben neuen Episoden im Februar im San Domenico Palace im italienischen Taormina begonnen. Es geht also nach Sizilien.

Nur Jennifer Coolidge soll zurückkehren

Nur einer der Stars aus der ersten Staffel soll aber demnach für die neuen Folgen zurückkehren: Jennifer Coolidge (60) in ihrer Rolle als Tanya McQuoid. Neben ihr waren zuvor unter anderem Sydney Sweeney (24), Connie Britton (55), Steve Zahn (54) und Alexandra Daddario (36) zu sehen. In den frischen Episoden werden unter anderem F. Murray Abraham (82), Tom Hollander (54) und Aubrey Plaza (38) mitspielen.

Mit "The White Lotus" und "Succession" hat HBO bei den diesjährigen Emmy Awards gleich zwei besonders heiße Eisen im Feuer. "Succession" hat mit 25 Nennungen die meisten Nominierungen erhalten, "The White Lotus" liegt zusammen mit "Ted Lasso" (Apple TV+) mit je 20 Nominierungen auf dem zweiten Rang.

Auch dass eine der Schauspielerinnen aus "The White Lotus" für ihre Leistung als Nebendarstellerin in einer Mini- oder Anthologie-Serie gewinnt, ist dabei sehr hoch. Mit Sweeney, Britton, Coolidge, Daddario und Natasha Rothwell (41) stehen gleich fünf Darstellerinnen aus der Serie auf der Liste. Ihnen stellen sich nur Kaitlyn Dever (25) und Mare Winningham (63) aus "Dopesick". Die 74. Verleihung der Emmys findet am 12. September statt.

Die erste Staffel von "The White Lotus" steht in Deutschland derzeit beim Streamingdienst Wow zum Abruf bereit.