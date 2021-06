"The Winchesters"

"The Winchesters" Erfolgsserie "Supernatural" bekommt Ableger

Die Mystery-Serie "Supernatural" soll ein Spin-off bekommen. Das war auch für Jared Padalecki eine Überraschung.

Im TV sind sie Brüder, im echten Leben hätte eine neue Serie offenbar beinahe zu Verstimmungen zwischen Jared Padalecki (38) und Jensen Ackles (43) geführt. Die beiden Schauspieler sind Fans auch als Sam und Dean Winchester aus der erfolgreichen Mystery-Serie "Supernatural" bekannt. Wie nun bekannt wurde, ist Ackles zusammen mit seiner Ehefrau Danneel (42) in ein Prequel der Show involviert.

Der Ableger soll "The Winchesters" heißen, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. Die Serie befinde sich bereits in Entwicklung. Ackles und seine Frau sollen demnach als Executive Producer fungieren. Außerdem wird der Schauspieler in der Rolle des Dean Winchester als Erzähler zu hören sein. Die neue Serie soll sich zentral um die Eltern von Dean und Sam drehen.

Padalecki wusste nichts von dem Spin-off

Padalecki und Ackles waren die beiden Hauptdarsteller von "Supernatural". Auf Twitter erklärte Padalecki, dass er sich zwar für seinen Kollegen freue, er sich allerdings gewünscht hätte, nicht auf der Plattform diese Neuigkeit zu erfahren. Er sei geknickt, dass Sam Winchester - und damit auch er - überhaupt nicht involviert gewesen sei. In einem weiteren Tweet erklärte er, dass er "bitter enttäuscht" sei.

Wenige Stunden später konnten Padalecki und Ackles jedoch verkünden, dass sie sich ausgesprochen hatten. "Jensen Ackles und ich hatten ein großartiges Gespräch, wie wir das häufig haben, und alles ist gut", erklärte Padalecki. Die beiden hätten schon viele Straßen gemeinsam bereist - "und manchmal haben diese verdammten Straßen Buckel". Das halte die beiden Schauspieler aber nicht auf: "Einmal Brüder, immer Brüder."

Ackles erklärte, dass er diese Gespräche der beiden vermisse. Er wisse, dass Padalecki - genauso wie er - viel zu tun habe, "aber Du bist immer noch mein Bruder. Ich vermisse Dich, Kumpel."